Las recetas del agro para no llegar a la inseguridad alimentaria

"Estamos experimentando un choque en los precios de los productos básicos, en particular de los alimentos, que se están disparando a un nivel sin precedentes. Será un año difícil", advirtió en Davos la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su intervención en el Foro Económico Mundial, al señalar las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre la seguridad alimentaria global y que pueden afectar a Colombia.

El presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo a EL NUEVO SIGLO que “la advertencia del Fondo Monetario Internacional va en consonancia con lo que hemos anunciado desde el año pasado sobre las consecuencias en los costos de los insumos en Colombia y en el mundo eso está asfixiando a los productores, además ya vemos en Colombia que al no ser rentable la producción muchos campesinos han reducido el área de siembras y otros tienen dificultades en levantar a los animales”.

Respecto al documento sobre las recetas para desarrollar el campo colombiano, dirigidas a los candidatos presidenciales y quien llegue al nuevo Gobierno, Bedoya sostuvo que “es un pilar fundamental que, entre otras cosas, explica las recetas para desarrollar el campo colombiano, porque la producción de alimentos debe ser un propósito de seguridad nacional. De allí que se deben construir planes y programas para hacer que la producción de alimentos sea rentable y que además garantice a los consumidores buenos productos y precios asequibles”.

Los riesgos

Respecto a los anuncias del FMI sobre los riesgos de que el mundo caiga en inseguridad alimentaria debido a la guerra en Ucrania, el presidente de la SAC dijo que “con el deseo le digo que no hay riesgo, pero si se extiende la invasión de Rusia a Ucrania, y si no bajan los precios de los insumos, no creo que vaya a faltar la comida en Colombia pero sí se pueden presentar reducciones de algunos productos como sucedió con la papa, los huevos y otros alimentos”.

En este mismo sentido, el líder del gremio de los agricultores indica que “no hay que olvidar que la producción de alimentos es extremadamente sensible a ese tipo de situaciones y conflictos, como cuando se registraron en el país los cierres y bloqueos que impidieron el suministro de los productos”.

Referente a si hay alternativas de presentarse esta situación de crisis con los alimentos, Jorge Enrique Bedoya sostiene que “salidas hay varias, pero requieren de una carga presupuestal con medidas impulsadas por el Congreso de la República y el Gobierno, se necesita fomentar la producción rentable de alimentos, que se generen más incentivos a los agricultores y productores, para que así los alimentos lleguen a buenos precios a los consumidores y no se conviertan en un mayor impacto para el bolsillo de las familias”.

El trabajo

Asimismo, Bedoya señaló que otro de los componentes que se deben mejorar para elevar el desarrollo del campo es resolver la informalidad laboral, “y eso solo se resuelve con un mayor presupuesto por parte del Gobierno”.

Precisamente la posición de la directora del FMI sobre la inseguridad alimentaria coincidió ayer con la publicación del documento de la SAC denominado “El campo le habla al próximo presidente”, en el que se dan a conocer tres recetas para desarrollar por fin el agro en el país.

Las recetas son “Seguridad alimentaria y sus habilitantes; dotación de bienes públicos y presupuesto; y política rural de largo plazo e institucionalidad agropecuaria”.

Seguridad alimentaria

Es imperativo que el próximo gobierno haga de la seguridad alimentaria un pilar de la estrategia de seguridad nacional y garantice que los recursos y el diseño e implementación de políticas públicas tengan como eje central la producción rentable y sostenible de alimentos. Esto debe ir acompañado de un modelo económico que fomente la empresarización de pequeños, medianos y grandes productores, dignifique al trabajador rural, fortalezca e integre las cadenas de valor, y garantice la seguridad en sus tres dimensiones: disponibilidad, acceso y consumo.

Presupuesto

El compromiso del próximo gobierno debe ser real en materia presupuestal durante los cuatro años y debe trabajar articuladamente con autoridades regionales y locales para que también hagan de la provisión de bienes públicos una prioridad. Además de la importancia de aseguramiento presupuestal de las diversas fuentes para la dotación de bienes públicos (presupuesto nacional, Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones y fortalecimiento del mecanismo de obras por impuestos) desde la SAC y sus afiliados consideran que la asignación de los recursos debe realizarse con criterios técnicos y objetivos que respondan a la realidad productiva, el potencial de desarrollo de las actividades rurales y la generación de empleo, de tal forma que se evite que dichas inversiones terminen realizándose con criterios politiqueros. En tal sentido, consideran que la voz y el conocimiento de los productores y sus gremios resultan estratégicos para la definición, priorización y seguimiento a la inversión de los recursos que se destinen a la dotación de los bienes públicos rurales.

Política rural

La articulación del Gobierno nacional con los gobernadores y alcaldes en lo público, y con los gremios de la producción como representantes de los productores de los diferentes sectores que conforman la economía rural, resulta estratégica para el éxito del diseño e implementación de políticas en el territorio y debe ser prioritario para el nuevo gobierno trabajar en este sentido. La implementación de una política integral a largo plazo con enfoque regional para su desarrollo resulta vital para la estabilidad económica, social y ambiental del país.

Además, la SAC propone la creación del Consejo Superior Intersectorial para el Desarrollo Agropecuario y Rural, que sería la máxima instancia de articulación del Gobierno nacional con participación del sector privado, que se encargue de formular lineamientos generales de política, coordinar y articular la implementación de políticas públicas intersectoriales para la ruralidad colombiana y el sector agropecuario.

Seguridad nacional

En el análisis del gremio se indica que la ausencia de una visión de largo plazo en materia de política agropecuaria, sumada a los efectos negativos que cuatro crisis han tenido sobre el sector en los últimos dos años, deben llevar a pensar seriamente a los candidatos a la Presidencia de la República y a los recién elegidos Senadores y Representantes a la Cámara, sobre la necesidad de diseñar e implementar de manera decidida políticas públicas que contribuyan de forma contundente a dar respuesta a las necesidades de un sector que es estratégico para la seguridad nacional y que a pesar de la falta de atención seria por parte del Estado a lo largo de la historia, le ha cumplido al país garantizando la seguridad alimentaria y manteniendo el empleo y la estabilidad social en las zonas rurales.

Este documento contiene propuestas de política pública de carácter transversal y sectorial que, de ser implementadas, sin duda alguna contribuirían al desarrollo del sector agropecuario y al mejoramiento de las condiciones de vida de los más de 11 millones de habitantes que tiene la ruralidad de nuestro país. Para la SAC y sus afiliados, la política sectorial se debe dividir en tres bloques: Seguridad alimentaria y sus habilitantes, dotación de bienes públicos y presupuesto, y política rural de largo plazo e institucionalidad agropecuaria.