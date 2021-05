“Hoy no podemos hacer las cosas como se hacían antes”: Vilanova

La líder empresarial iberoamericana, Núria Vilanova, no duda del momento actual que vive el mundo y la forma en que se debe salir de la crisis. Todo el camino es mediante la resiliencia, ese estilo de recomponer y realizar los cambios necesarios para avanzar en el desarrollo.

Ese método es el que esta dirigente de Latinoamérica, España y Portugal, ha emprendido desde hace años y que hoy fundamenta al frente del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, Ceapi, una asociación formada por 160 empresarios, presidentes de las compañías líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel de este sector y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.

EL NUEVO SIGLO: En los momentos que vive Latinoamérica, ¿es la oportunidad para emprender nuevos mecanismos o un nuevo desarrollo empresarial, sobre todo por el ritmo acelerado de las tecnologías?

NÚRIA VILANOVA: Bueno, yo creo que es el momento de emprender más. Es el momento de que las compañías ya existentes encaren la recuperación de manera diferente a como se podría haber hecho en el pasado. El mundo ha cambiado, hoy no podemos hacer las cosas como se hacían antes, el mundo no acaba de salir de una crisis económica todavía. Antes se valía crecer del medio ambiente, aunque fuera en contra de la mujer, aunque fuera en contra de los principios, ahora no. Yo creo que la sociedad pide crecer de manera responsable. Por supuesto y por eso decimos que la trasformación del pacto social es fundamental porque también creemos que hay una gran oportunidad de emprendimiento, de allí que las compañías estén aprovechando todas las ventajas del cambio y eso sin duda es también una oportunidad de crecimiento.

Impacto

ENS: Las empresas han resultado muy afectadas por la pandemia. ¿Cómo cree que están afrontando esta situación en Iberoamérica?

NV: Bueno, en Iberoamérica estamos viendo que la pandemia está azotando con dureza especialmente por dos actores. Uno es clarísimo que esta es una crisis sanitaria que se transforma en crisis social y económica y cuanto más tardan en llegar la vacunas, más dura es la crisis. Y el segundo factor es que, mientras los países más desarrollados han tenido un acceso a la financiación y los países más pobres también, los denominados países de renta media como Colombia, que no son ni muy ricos ni muy pobres, son los que se han quedado en el terreno de nadie y, entonces, el retraso en la vacunación y el retraso en el acceso a la financiación ha afectado a Latinoamérica.

ENS: ¿Este es un punto de inflexión para los países?

NV: Yo creo que estamos en un momento de una punta de inflexión porque ya se está produciendo una movilización, por ejemplo, el presidente del gobierno de España anunció que adoptaría una política de donación de vacuna hacia América Latina a partir del momento de que el 50% de la población española estuviera vacunada. Esto va a suceder muy pronto y España no solo lo va a hacer, sino que va a alentar a otros países europeos y a otros países desarrollados a hacer lo mismo.

Por otro lado, el nuevo presidente del BID Mauricio Claver-Carone, me consta que está trabajando denostadamente para conseguir y ayudar a enviar la capacidad de financiación del BID, de pasar a una suma mucho más importante, paralelamente el FMI va a crear nuevas vías de financiación para América Latina y lo mismo la CAF y el Banco Mundial, o sea que, probablemente, nos encontramos ahora en un punto de inflexión que puede ser muy positivo para América Latina.

Colombia

ENS: Desde el consejo empresarial, ¿cómo ven la situación que actualmente está viviendo Colombia?

NV: Por supuesto con preocupación, pero también igual que se ve con preocupación yo creo que se ve con una enorme confianza en Colombia. Si hay algún país que haya demostrado su capacidad de resiliencia de hacer frente a dificultades es Colombia. Entonces confiamos en que sea capaz de sobreponerse, porque lo que sí tengo clarísimo es que solo en un clima de confianza es posible tener el entorno ideal para que los empresarios crean en su compañía, crean en las personas del país, crean en el país y eso les permita crear nuevas compañías, crear nuevas inversiones, crear nuevos puestos de trabajo. Sin duda el momento de ahora es triste, es doloroso, es preocupante, pero como dije, confío en que ese punto de inflexión que todos esperamos a las vacunas y la financiación, ayuden a que Colombia recupere las vías de un diálogo para tener ese clima de confianza que nos permitan a los empresarios creer y crear, que es lo que de verdad necesitan.

ENS: ¿Usted que ha sido líder dentro del aspecto de la comunicación, prevé que hay una transformación en este sentido de las empresas de comunicación y de la información?

NV: Creo que ese cambio ya se ha producido, hemos visto durante la pandemia que la digitalización es posible, les decíamos hace unos años que las personas a partir de determinada edad leerían los periódicos por internet o nunca serían usuarios de las redes sociales y no es verdad. Hemos visto cómo se ha multiplicado el consumo de medios de comunicación a través del móvil, cómo se ha multiplicado el consumo del WhatsApp, cómo se ha multiplicado el consumo de las redes sociales, lo que significa que en realidad la comunicación ya ha cambiado, y ya se ha creado un nuevo ecosistema de medios, de influencia y también de lectores. Ha cambiado la audiencia, los ciudadanos, digamos hemos cambiado. Yo creo que esto es como cualquier cambio, una oportunidad que debemos aprovechar.

La mujer

ENS: Acerca del papel preponderante que está tomando la mujer en el mundo, ¿cómo ve este avance en Iberoamérica?

NV: Esta es la economía que más se ha abierto y podemos decir que las mujeres son las que más han sufrido esta crisis sanitaria, social y económica. Ahora vemos que se está avanzando de una manera más comprometida y vayamos encontrando un mayor espacio para las mujeres, es decir, que ese paso atrás sirva para tener un impulso hacia adelante, pero en este momento yo creo que tenemos que reconocer que el papel de la mujer ha sido un paso atrás por culpa de la crisis.

ENS: ¿Pero ahora vemos más mujeres empresarias, más mujeres destacadas en las juntas directivas, más mujeres al frente de las instituciones más importantes de nuestros países?

NV: Yo espero que sí, querría decir dos cosas, bueno, usted lo ha dicho, la crisis ha afectado más a las mujeres, pero espero que la recuperación en el momento en que el mundo está pidiendo que la recuperación sea una recuperación más inclusiva, favorezca a las mujeres. Pero tengo que decir un aspecto importante que se sabe poco y es que América Latina es la región que cuenta con más mujeres en sus parlamentos, más incluso que EE.UU o Europa, es decir, en algunos aspectos, por ejemplo, en este ámbito político hay que reconocer que América Latina ha hecho ya un esfuerzo relevante por incorporar a la mujer.

Una emprendedora

Núria Vilanova es fundadora y presidenta de Atrevia, empresa Global de Comunicación y Posicionamiento Estratégico en España, con un equipo formado por casi 400 personas y oficinas en 15 países de Europa y América; también es consejera del Confederación Empresarial Navarra (CEN). Su perfil profesional se caracteriza por el compromiso con el desarrollo de conocimiento, de plataformas empresariales y de la responsabilidad social.

En el entorno asociativo es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), asociación que agrupa a presidentes de las mayores compañías iberoamericanas.

En el ámbito del conocimiento ha impulsado varias plataformas de investigación: es fundadora y copresidenta del Foro del Buen Gobierno y Accionariado, creado en colaboración con la escuela de negocios IESE; y fundadora del Observatorio de Comunicación y Marca Interna, con el IE Business School. Impulsora del estudio anual “Mujeres en Consejos de Administración”.

Ha escrito cuatro libros: 'La esencia de la empresa familiar. Valores y comunicación', 'Actúa contra la crisis', 'Micropoderes, comunicación interna para empresas con futuro', y como coautora con Iñaki Ortega de 'Generación Z. Todo lo que necesita saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millennials'.

Ha sido condecorada con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica. Está en diferentes rankings como una de las Top 100 mujeres en España, y de las 10 CEOs más influyentes en Redes Sociales de ese país.