Congreso de EE.UU. avala a Colombia como aliado no OTAN

Colombia se convirtió oficialmente en aliado no OTAN de Estados Unidos, luego de que el presidente Joe Biden notificara que el Congreso de su país dio luz verde a esa designación.

Con ello, el país se convierte ahora en parte del grupo selecto de 17 naciones, y el tercero de América Latina, que son aliados por fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de Estados Unidos.

"Por la autoridad que me ha sido conferida como presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la sección 517 de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961", "designo a Colombia como Aliado Principal de los Estados Unidos fuera de la OTAN a los efectos de la Ley y la Ley de Control de Exportación de Armas", dice el comunicado oficial firmado por el presidente Joe Biden.

De acuerdo con la Casa Blanca este es un reconocimiento a la importancia de la relación entre Colombia y Estados Unidos, crucial para la seguridad del hemisferio.

Ahora Colombia tendrá acceso privilegiado a la industria de defensa estadounidense, acceso especial a financiamiento militar, a mayor colaboración en tecnologías de seguridad, armas y entrenamientos con países miembros de la OTAN.

El presidente Iván Duque reaccionó a la designación, a través de su cuenta en Twitter: "Celebramos el memorando enviado por el presidente Joe Biden al secretario de Estado de ese país, con el que se oficializa la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de OTAN. Una decisión que reafirma el buen momento de nuestras relaciones bilaterales".

Relaciones

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, explicó en su momento que este reconocimiento no se condiciona solamente a apoyo en el área militar, sino que responde a la consolidación de la relación bilateral en varios ámbitos, tratados por la alta funcionaria durante la visita a Colombia del secretario de Estado, Antony Blinken, en octubre del año pasado.

“El estatus de Colombia como aliado preferencial estratégico no miembro de la OTAN también responde al diálogo de alto nivel entre ambas naciones, donde hay ocho temas claves para el futuro de Colombia y de la relación bilateral: desarrollo económico, educación, desarrollo rural, seguridad y defensa, democracia, migración, cambio climático y covid”, manifestó.

Así mismo, la Vicepresidenta y Canciller puntualizó que estos temas estratégicos tendrán desarrollo en la agenda bilateral, al tiempo que coinciden con el proyecto de ley que preparó el senador Bob Menéndez y que será presentado en el Congreso de los Estados Unidos.

“Esto lo hicimos con el liderazgo del presidente de la República, Iván Duque, el acompañamiento de nuestro embajador Juan Carlos Pinzón y con lo que alcanzó a hacer el anterior Embajador, Francisco Santos. La diplomacia es para construir relaciones profundas y duraderas, basadas en la confianza y en el interés mutuo”, agregó.

Las ventajas

- La nación beneficiada puede recibir préstamos de material, suministros y equipamiento para la investigación y el desarrollo cooperativo, entre otros.

- El país designado puede ser destinatario prioritario de los excedentes de material de defensa de EE.UU. y se le puede permitir comprar municiones de uranio empobrecido.

- Pueden darse acuerdos con Washington para recibir entrenamiento castrense bajo una serie de condiciones, es decir, "las normas de conducta que deben respetar los integrantes de una fuerza militar".

- El país designado también puede servir de localización para el almacenamiento de las reservas de guerra de EE.UU.

- Según el Departamento de Estado, esta designación "es un símbolo poderoso" de la relación cercana que EE.UU. comparte con determinados países y muestra el "respeto profundo" a la amistad con otras naciones.

Actualmente los países que tienen esta condición de aliados no OTAN de Estados Unidos, son Afganistán, Argentina, Australia, Baréin, Brasil, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Corea, Kuwait, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Túnez y Catar. Taiwán también es tratado por EE.UU. como país aliado principal no OTAN, aunque no ha sido designado formalmente.