EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su lectura hoy, del panorama tanto de Bogotá como de Colombia?

CARLOS FERNANDO GALÁN: La situación sin lugar a dudas es crítica, y siento que lo es porque estamos hablando en diferentes frecuencias. El Gobierno nacional está hablando en una frecuencia, los del paro están hablando en otra y no estamos logrando aterrizar un diálogo sobre el mismo tema. El diálogo no ha empezado realmente y lo que se percibe es que cada uno quiere llegar al mismo desde su frecuencia, desde lo que ve y no desde la empatía.

ENS: ¿Si dependiera de usted, levantaría el paro ya?

CFG: Yo creo que el paro debería levantarse ya. ¿Por qué lo digo? Porque la marcha y el paro lograron los objetivos que tenían trazados como hundir la reforma tributaria, de la salud, los consensos en educación, etc. Ya hay suficientes argumentos para levantar el paro e iniciar un diálogo profundo sobre otros temas que hay que plantear. Te pongo un ejemplo: se cayeron esas reformas pero hay que plantear otras y no solamente desde el punto de vista aislado del Gobierno con unos gremios, sino abierta.

ENS: ¿Cree que el paro ha sido usado por varios sectores políticos para ver cómo le sacan provecho?

CFG: Eso yo lo he percibido, lo he criticado y en ello incluyo a todos los sectores políticos. Yo siento que el uribismo está viendo esto como una opción para, eventualmente, generar miedo de lo que pueda ser un cambio en el 2022, asustar a la gente y hacer un llamado a apoyar a un sector que reciba respaldo en términos de darle prioridad a la seguridad y al orden. Ahí estoy viendo cómo sacan provecho de esto.

Otros sectores como el petrismo, percibo yo, piensan que entre más tiempo se mantenga esto, mejor. Percibo que quieren mantener una situación de suspenso en medio de la peor crisis económica que hemos tenido en mucho tiempo por cuenta de la pandemia, y lo quieren aprovechar para sacar réditos como los principales representantes de ese malestar social.

Y hay otros que le tienen miedo a asumir posiciones y yo me incluyo ahí: yo creo que muchos hemos tenido miedo a asumir posiciones porque no sabemos cuál va a ser la reacción de un electorado o del otro. Tenemos que despojarnos de la preocupación electoral del 2022. Hay una responsabilidad con el país y hay que partir de ahí para hacer una reforma estructural de más largo aliento.

ENS: ¿Qué opinión tiene sobre la pelea que tuvieron hace un par de días Claudia López y Gustavo Petro?

CFG: A mí me llama la atención la posición de Gustavo Petro porque uno le ha visto una actitud, desde que comenzó el paro, de llamar a la manifestación pacífica, a decir que la violencia en medio del paro lo que hace es deslegitimar la protesta y afectarla, y eso es una posición acertada, pero yo tampoco le he visto una posición constructiva en el mediano plazo en términos de buscar consensos.

Yo lo veo más en una actitud de profundizar el quiebre que tiene la sociedad colombiana y no de buscar cómo tendemos puentes para resolver el quiebre que tiene y cómo resolver los problemas de manera colectiva. A mí me parece válida la crítica que le hizo la alcaldesa López de decirle a Gustavo Petro que plantee puentes y fórmulas, y busque consensos.

ENS: ¿Y usted cree que la Alcaldesa ha hecho eso? ¿Tender puentes y buscar soluciones?

CFG: La Alcaldesa está en una situación compleja porque ella se manifestó, cuando no era alcaldesa, frente a muchas cosas que hoy ella misma está haciendo y eso ha llevado a que mucha gente se la cobre.

Yo creo que ella no ha asumido la responsabilidad que tiene, porque uno de los temas que yo he encontrado con relación a este malestar, es que la gente efectivamente se ha quejado por la reforma tributaria y por la salud, pero también por muchas otras cosas que no son tan generales y que responden más a inquietudes locales.

Aquí en Bogotá hay una inquietud muy profunda por lo que han significado las medidas tomadas a nivel local para enfrentar la pandemia y eso lo vimos claramente en la sesión que hizo el Concejo de Bogotá en la Plaza de Bolívar.

En medio de la peor crisis económica y social, el resultado que estaba mostrando la Administración de Bogotá hace unas 3 o 4 semanas era decir: “Estamos vigilando que nadie abra la tienda en medio de la cuarentena". El resultado era cerrar tiendas de gente que quería trabajar, entonces hay que entender que toda esa política que se implementó durante el último año para enfrentar la pandemia ha tenido un impacto muy profundo desde el punto de vista económico, social y democrático.

El tema es que nosotros ya hemos visto que en este Gobierno esa ha sido la norma: la de buscar la responsabilidad de terceros y no entender que uno tiene su propia responsabilidad, todos la tenemos. Esta ciudad tiene 1 millón de pobres más que el año pasado por cuenta de las decisiones que se tomaron. ¿Que había que tomarlas? Tal vez. Pero aquí nos vendieron el dilema de vida o economía y nos fue mal en ambas.

ENS: De lo que usted planteó en su programa de gobierno, ¿qué cree que le habría servido a esta coyuntura que tal vez no se haya aplicado?

JFG: Yo creo que uno de los temas que tiene desesperada a la gente en Bogotá y en el país es que la engañen, que le digan mentiras, que le prometan cosas para no cumplirlas. Yo creo que eso es también lo que tiene en parte afectada la legitimidad institucional en el país.

Yo traté de hacer un ejercicio que esperaba que no fuera solo electoral sino que aspiraba a hacerlo desde el gobierno, en donde uno tenga la capacidad de dialogar desde la verdad. En Colombia estamos viviendo, en parte, frustraciones producto de promesas incumplidas en campaña y en paros anteriores.

Yo te diría que tal vez un tema que habría podido contribuir a que haya por lo menos mayor capacidad de diálogo y de interlocución entre ciudadanía e institucionalidad, es tener una institucionalidad que no mienta, que no prometas cosas que no cumple y que no haga cosas distintas a las que prometió cuando estaba buscando llegar al poder.

ENS: ¿Cuál cree que ha sido el peor error que ha cometido el Gobierno nacional en el marco de este paro?

CFG: El peor error del Gobierno ha sido la tardanza y la incapacidad para reaccionar rápido. A qué me refiero con eso: el Gobierno tiene que entender que cuando hubo violencia policial tenía que salir de inmediato a reconocerlo y a comprometerse a investigar y a sancionar, pero en todo se demoran. Están desconectados de la realidad y parecen estar esperando que todo el mundo les exija.

ENS: ¿Y el peor error de los convocantes del paro?

CFG: De algunos que han convocado las marchas, ya se han logrado cambios que ellos exigían y ahora tienen que sentarse a construir colectivamente una propuesta, pero que sea viable. Llegar a pedir una renta básica inmediata que cuesta $80 billones por ponerte un ejemplo sin plantear concretamente de dónde van a salir los recursos, pues eso no ayuda. El Comité no se debe quedar solamente en la crítica sino que debe pasar a proponer. Y proponer no es solamente exigir sino plantear cómo se puede lograr ese algo.