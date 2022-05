Renunció el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler

El Coronel en retiro Carlos Soler renunció a su cargo como secretario de Seguridad de Cali, luego de la polémica por contrataciones, de esta dependencia, con militares investigados por la justicia.

La dimisión a su cargo se dio a través de una carta, dirigida al alcalde Jorge Iván Ospina, donde exponía que tras las denuncias ha sido " víctima de un vil acoso".

“Señor alcalde, como bien sabe, las últimas semanas he sido víctima de un vil acoso y linchamiento mediático, no jurídico, donde se me han violentado todos mis derechos fundamentales".

Soler recordó también la interceptación ilegal a sus llamadas y con ello la violación de su privacidad " buen nombre, presunción de inocencia y dignidad, con denuncias en redes sociales, que nunca han trascendido de ellas”, dice Soler en la carta.

En este sentido, días atrás, se conoció un audio en el que aparentemente Soler amenaza a la persona que puso en conocimiento a la opinión publica dichos contrato y quien se hace llamar 'Sargento Chala'.

Ante la petición, el alcalde de los caleños aseguró que aceptaba la renuncia y precisó que "no tengo ninguna crítica con él como secretario, ha estado atento a los procesos a una ciudad que necesita mucho de todos en la seguridad".

En cuanto al tema central, de la salida inminente de Soler, el alcalde Ospina aseguró que el proceso de incorporación de militares no fue consultado con él. "no lo puedo aceptar, yo no me opondría con que una persona que dijo la verdad ante la JEP trabaje conmigo, pero necesitaría conocer si eso es posible".

Por el momento, el encargado de esta dependencia será el subsecretario Jimmy Dranguet.