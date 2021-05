Se mantiene PMU en Portal Américas; se intenta nuevo diálogo

La Secretaría de Gobierno de Bogotá manifestó este sábado que mantendrá el Puesto de Mando Unificado en el Portal de las Américas, sitio que en las últimas jornadas ha sido epicentro de duros enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, manifestó en su perfil de Twitter que este sábado estará presente nuevamente con toda la institucionalidad en el Puesto de Mando Abierto de Portal Américas y acompañando 11 convocatorias en distintas zonas de Bogotá.

Este viernes, por segundo día se mantuvo el PMU Abierto y Público en el Portal Américas. La Secretaría de Gobierno y la Personería de Bogotá recibieron por parte de las organizaciones sociales denuncias de casos de violación de Derechos Humanos; y escucharon a los vecinos que han visto afectada su tranquilidad.

Durante casi 12 horas las movilizaciones en este punto transcurrieron de manera pacífica con muestras artísticas y culturales, por parte de organizaciones sociales y comunitarias que se dieron cita en este punto de la ciudad para conmemorar el día de la Afrocolombianidad.

No obstante, a las 10:00 p.m. un grupo de personas en el Portal Américas comenzó a lanzar piedras al Esmad, le prendieron fuego a una de las garitas de vigilancia, tumbaron rejas de la parte posterior de las instalaciones, y vandalizaron y se robaron varios computadores del Supercade Américas, hechos que obligaron la intervención del Esmad para restablecer el orden.

Hoy, seguirá funcionando el Puesto de Mando Abierto y Público en el Portal Américas para buscar dar garantías y abrir canales para el diálogo.

La Personería de Bogotá reportó que uno de sus funcionarios salió lesionado durante los hechos. Se trata del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien fue golpeado con una piedra. Así lo mostró en su cuenta de Twitter.

Hoy me tocó el golpe a mi. Llevamos días de golpes entre todos.



No se puede construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por volver a escucharnos, por no golpearnos, por ser humanos.



Yo me comprometo a perseverar en el diálogo. pic.twitter.com/hB2NdYNtcj