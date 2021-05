Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, renuncia

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dejaría al Gobierno Nacional en los próximos días, según reveló en una entrevista a la periodista María Isabel Rueda. El funcionario ha sido estos días protagonista de los hasta ahora infructuosos acercamientos entre la Casa de Nariño y el Comité Nacional del Paro.

En adelanto de la publicación del material que será publicado por el diario El Tiempo Ceballos añade que presentó su renuncia el 22 de diciembre del año pasado. "Le reiteré esa voluntad el día 3 de mayo, fecha en la cual formalicé esa decisión de irme a partir del 26 de mayo, mencionándole al Presidente oficialmente que mi último día en Palacio sería el 25 de mayo”, manifestó.

El funcionario explicó en la entrevista que se va por razones personales principalmente, pero también por la polaridad política que se vive en país.

"Yo tengo un discernimiento muy claro, de que esa moneda no puede seguir dando vueltas para ser más pesada del lado de Petro, o del lado de Uribe; creo que el país merece más equilibrio. Yo siento que ambos han sido irresponsables en presionar a este Gobierno y al Congreso para que la moneda se incline más hacia su lado", dijo.

Asimismo, expresó que en más de una vez sintió que el ex presidente Álvaro Uribe no respeto su cargo, ya que tomaba por sus manos temas primordiales que el Alto Comisionado tiene establecidas entre sus funciones, como los encuentros o diálogos con el ELN.

"Siento una incomodidad con el ex Presidente Uribe, y se refiere a algo esencial que tiene que ver con mi trabajo como Comisionado. En dos ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por el ex presidente Uribe en un par contactos que tuvieron él y representantes suyos con el ELN. Un primer contacto se produjo en un viaje a Cuba a través de uno de sus representantes, sin que yo fuese consultado; y hubo un segundo momento en el cual él se reunió en su casa, como él mismo lo ha expresado en la revista Semana, con el señor Juan Carlos Cuellar, quien es un ex combatiente del ELN que acaba de ser nombrado por nuestro Gobierno como gestor de paz."

Ceballos enfatizó que aceptó manejar el tema del paro nacional por responsabilidad con su empleo hasta el último día, y reitero que es una decisión que ya había tomado desde diciembre del año pasado y fue aplazando.

"Pienso que es una responsabilidad de todo funcionario público trabajar hasta el último de sus días en el Gobierno, y por eso mi responsabilidad era apoyar al Presidente y responder a lo que él me encargaba, hasta el último día".

Recordemos que Ceballos reveló a inicios de mayo que desde hace 17 meses se están adelantando gestiones y viajes a Cuba para hablar con integrantes del Eln y se refirió a la posibilidad de levantar las órdenes de captura contra los integrantes del comando central de esa guerrilla.

El funcionario afirmó en ese entonces que, en la eventualidad de que hubiese "gestos de buena voluntad" por parte de ese movimiento armado ilegal, el Estado vería la manera de no que no se ejecutaran esas medidas de aseguramiento en su contra.

Dicha declaración ha sido el punto más cercano de negociación con el Eln durante el actual gobierno, luego de que se suspendieran los diálogos de paz al poco tiempo de la llegada del presidente Iván Duque a la presidencia de la República.