Bogotá: bloqueos intermitentes en Av. Caracas con calle 67 sur

Este sábado Bogotá registra pocas afectaciones viales por manifestaciones comparado a los anteriores días.

Movilidad Bogotá informó que en esta mañana solo se presentan bloqueos intermitentes en la avenida Caracas con calle 67 sur, en sentido sur - norte.

Para quienes transitan por la avenida Caracas al norte, Tránsito Bogotá sugiere tomar como vía alterna la avenida Boyacá.

Por su parte TrasnMilenio informó que para este 22 y 23 de mayo de 2021 se habilita el esquema de horas pico para el ingreso y salida de los usuarios del Sistema. La medida funcionará así:

Horarios para ingreso de usuarios a la estación

Pico a.m: 04:00 a.m. - 09:00 a.m:

Calle 76

León XIII (Rutas K42 K43-B44)

Valle p.m: 12:00 p.m. – 06:00 p.m.

Calle 76

Jimenez Calle 13

San Victorino

Ricaurte Calle 13



Horarios de PARADAS de los buses en la estación (SOLO SALIDA DE USUARIOS)

Valle a.m: 05:00 a.m. - 12:00 p.m.

Calle 76

Jimenez Calle 13

San Victorino

Ricaurte Calle 13

Pico p.m: 02:00 p.m. - 08:00 p.m.