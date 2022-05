Luis Ernesto Gómez renunció a su cargo en la Alcaldía de Bogotá

El jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando en la Administración Distrital.

A través de su cuenta de Twitter, el ex secretario de Gobierno indicó que la motivación que lo llevó a tomar esta decisión fue el momento crucial que vive el país y los resultados de las recientes encuestas presidenciales.

“Hoy no puedo ignorar el crucial momento que vive nuestro país. Las últimas encuestas y la coherencia me obligan a tomar una difícil decisión, he presentado mi renuncia a la Alcaldía Mayor de Bogotá”, dijo Gómez,

Durante el vídeo de 56 segundos, Gómez aprovechó para agradecerle a Claudia López por la confianza depositada, donde fue nombrado como Secretario de Gobierno y después Jefe de Gabinete.

“Me voy con la alegría de haber podido servir a mi ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas y con enorme gratitud con mi amiga Claudia, por su confianza, por su cariño y por su trabajo incansable por Bogotá“, sostuvo Gómez.