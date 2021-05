Italia aprueba plan por 40.000 millones de euros y otras breves

NACIONAL

EMPRENDEDORES. La innovación llevó a Juliana Arango y Nicolás Mejía a crear Mnt Designs, del grupo MNT SAS. Esta compañía se dedica al diseño, creación, manufactura y comercialización de productos como morrales, organizadores, cartucheras, riñoneras, cosmetiqueras, entre otras. Maneja distribución virtual de sus productos en el país y venden a Estados Unidos, México, Costa Rica y Panamá.

INNOVACIÓN. El cambio es la única constante que permanece en una empresa. Manolo Castro, fundador de la startup Mindhack y conferencista de innovación, dice que “un cambio de mentalidad es esencial para conseguir resultados diferentes e innovadores, si los corporativos no están contentos lo que deben evaluar primero no son sus resultados sino su forma de pensar y aprender”.

ALIMENTACIÓN. Apostar por una alimentación sana permite no solo una buena salud digestiva, también mejora todo el organismo y puede evitar muchas enfermedades. Los expertos recomiendan incluir probióticos y prebióticos en la dieta diaria. El laboratorio Bionutrec, es pionero en el desarrollo, producción y mercadeo de suplementos probióticos y alimentos funcionales que producen un beneficio en la salud intestinal.

INTERNACIONAL

ITALIA: El gobierno italiano aprobó en consejo de ministros el nuevo paquete de medidas de ayuda, de 40.000 millones de euros para paliar los estragos de la pandemia en la economía y apoyar a empresas y hogares. Más de 15.000 millones de euros irán destinados a empresas y autónomos en dificultades, que perdieron al menos un 30% de sus ingresos.

EE.UU.: Después de más de un año de teletrabajo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) retomará gradualmente sus actividades presenciales a partir del 1 de junio, conforme la epidemia de covid-19 parece bajo control en Estados Unidos. "Reanudaremos las operaciones limitadas a nuestra sede en Washington DC, con un regreso gradual del personal", dijo Gerry Rice a periodistas.

CHINA: Es uno de los hombres más ricos de China gracias en particular al éxito mundial de TikTok. Pero, con 38 años, Zhang Yiming abandonará la presidencia del gigante chino internauta ByteDance para "soñar despierto". Yiming dice que “en realidad, no poseo las cualidades requeridas para ser un directivo ideal (...) No soy muy sociable, prefiero las actividades en solitario”.