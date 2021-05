Arroceros deben mesurar siembra para evitar sobreoferta: Minagricultura

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea, hizo un llamado para que los productores de arroz se sumen al Plan de Ordenamiento de la Producción de Arroz, el cual detalla cada año cuántas hectáreas se recomienda sembrar, para no tener altos inventarios y que exista sobreoferta del producto.

El ministro informó que para este año las siembras anuales no deben pasar de 520.000 hectáreas, por lo que el límite de las mismas en el primer semestre es de 350.000 hectáreas, haciéndolo solo en tierras de mayor aptitud.

En el primer semestre, cada zona productora no debe sobrepasar las siguientes hectáreas de siembra: Centro 71 mil, Llanos 204.000, Bajo Cauca 44.000, Costa Norte 13.000 y Santanderes 20.000”, selañó.

Por otra parte, Zea se reunió con Fedearroz, productores, dignidades, asociaciones de los distritos de riego y otros actores de la cadena arrocera, con el fin de buscar soluciones que permitan evacuar los inventarios del cereal y comercializar la cosecha en el Tolima.

“Hemos llegado a unos compromisos claros, vamos a impulsar que se puedan comercializar los altos inventarios de arroz. Para esto necesitamos ‘Abastecimiento Seguro’, ‘Déjenos Pasar’, las estrategias que hemos adelantando con el fin de que el arroz pueda llegar a cada una de las familias colombianas”, aseguró.

Zea aclaró que no está llegando arroz importado en grandes cantidades. “Actualmente, no han entrado más de 1.500 toneladas de arroz este año de la subasta de ColRice, que es la de Estados Unidos, era un cupo por 82.213 toneladas, pero al final solo se hicieron negocios por 6.591 toneladas. Hoy los precios no permiten que esas 6.591 toneladas vayan a entrar”, concluyó.