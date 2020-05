Vèlez: café pasa por su mejor momento

El presidente de Fedecafé, Roberto Vélez, dice que hoy está aumentando la producción y los precios, hechos que coinciden con la cuarentena y que la cosecha este año podría valer más

Contrario a lo que sucede con otros sectores económicos, la actividad cafetera pasa por el mejor momento, a pesar que cosecha se encuentra atrasada, dijo Roberto Vélez, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

El dirigente señaló que respetando los protocolos de sanidad y seguridad, no han tenido problemas para desarrollar la recolección con una estrategia que ya estaba montada antes que el país entrara en cuarentena.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo van los precios del café este año?

ROBERTO VÉLEZ VALLEJO: Este año tenemos los mejores precios de la historia, eso es bueno decirlo, hoy el café tiene en los términos corrientes el mejor precio de la historia, no diría que estamos en bonanza cafetera porque en términos constantes estamos lejísimos de los precios en 1975 o 1985, pero en términos corrientes el precio de $1.300.000, si uno mira hacia atrás teníamos precios de $800 mil, nos hemos doblado de precio en un año. Aquí lo que ocurre es que mientras el resto de la economía esta postrada el sector del café va prendido y va a full, porque tiene una producción grande con precios excepcionales.

ENS: ¿El precio actual va a mejorar o se va a mantener durante este año?

RVV: Creería que, por el momento, mientras que tengamos una tasa de cambio alta, mientras tengamos una prima de café en esos niveles, uno podría pensar que el precio del café podría estar entre $900 mil y $1,2 millones, calcularía que este año vamos a terminar con estos niveles de precios, y si eso es así la cosecha cafetera va valer por ahí $9,2 billones, vamos a tener $2 billones más.

Producción

ENS: ¿A cuánto podría llegar la cosecha?

RVV: Nosotros hemos estimado la cosecha del primer semestre más o menos en 6.5 millones de sacos y la cosecha total en 14 millones de sacos, volvemos a repetir ese ejercicio que se ha vuelto constante, hace cinco años venimos produciendo 14 millones de sacos, lo que es un hito para la caficultura de Colombia.

ENS: ¿Cómo va la cosecha cafetera hasta ahora?

RVV: La cosecha cafetera va bien, va marchando, cuando se decretó la cuarentena, coincidió entre el periodo en el que todos deberíamos estar todos guardados, y el periodo donde se necesita las manos de obra cuando la recolección de la cosecha, la cosecha tradicionalmente se hace en trashumancia de personas, que vienen de todas las partes del país a los centros cafeteros, y en esta oportunidad tenemos cosecha principal en el sur del país, Cauca y Nariño. La cosecha pequeña que es un 30 por ciento en el centro del país.

Logística

ENS: ¿Cómo han solucionado los problemas de logística sanitaria?

RVV: La implementación de este protocolo de sanidad que elaboramos conjuntamente con los Ministerios y que es el único protocolo sectorial avalado por el Gobierno Nacional, estamos en un proceso de educación, de trasmisión de ese protocolo a través de nuestro servicio de atención, que el cafetero sepa qué tiene que hacer, cómo lo tiene que implementar y estamos en este momento acabando de hacer una adquisición grande de Kits de bioseguridad, que estaremos vendiendo casi al costo, subsidiado en las cooperativas de caficultores para que los pequeños productores puedan cumplir con los requisitos del reglamente estipulado en el protocolo.

ENS: ¿Cómo los ha afectado el aislamiento obligatorio?

RVV: El cafetero está exento del aislamiento obligatorio, está dentro de las excepciones que se pueden mover, y con muy tino el Gobierno les dio las excepciones, para que pudiera mover sus productos y transportarse de un lado a otro, y yo me he venido reuniéndome con los caficultores por medio del teléfono.

ENS: ¿Ha bajado el consumo del grano?

RVV: Hasta el momento no lo hemos sentido, allí hay un gran interrogante, porque, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, la proporción es la siguiente: dos tercios del consumo se hace en la casa, y un tercio del consumo se hace por fuera de la casa, ese tercio prácticamente está muerto, y el consumo lo hemos concentrado en la casa.

Ventas

ENS: ¿Se están abriendo otros mercados para incrementar las exportaciones?

RVV: Creo que nosotros le llegamos casi a todos los mercados en el mundo, con mayores o menores cantidades, la pregunta es cuáles son los mercados que están dispuestos a pagar más por el café colombiano. Nosotros no somos un café barato, somos un café más costoso que hay en el mercado y hay países que tienen demandas por cafés como los nuestros y hay mercados que prefieren cafés baratos, y ahí no tenemos presencia, pero no hay una sola pepa que sobre.

ENS: ¿Qué regiones son las que más van a producir este año?

RVV: Las regiones normales, el Huila es nuestro primer productor, le sigue Antioquia, Caldas, Tolima, Cauca y ahí van bajando en departamentos de productores de café, la caficultura, como usted lo sabe se ha venido moviendo hacia el sur, el eje cafetero se ha venido encogiendo, se ha venido aumentando lo que es el Huila, Cauca, Nariño y departamentos nuevos como el Caquetá y Putumayo, como Meta, Arauca, donde empieza a florecer una nueva caficultura.

Los créditos

El sector cafetero también ha tenido problemas con el acceso al crédito. El presidente de Fedecafé, Roberto Vélez, dice que “en el sector cafetero ha pasado algo y es que el crédito no baja, no disminuye, a veces uno oye muchos anuncios del Gobierno Nacional con muy buenas intenciones, pero bajar el crédito de los cafeteros o al campo no es fácil. Yo le mande una carta a cada uno de los presidentes de los bancos solicitándoles que echáramos una repensada, que tratáramos de vivir el momento económico del país, porque los bancos siguen existiendo, para un cafetero es muy difícil recoger papeles para aplicar al crédito, es un poco pensar de manera distinta para darle más fluidez a los créditos. Le repito estamos en el mejor momento del café en Colombia.