Colombia Tenemos sistema de salud pública bueno a nivel central: Arias

“Colombia tiene un sistema de salud pública muy bueno a nivel central”, juzgó el exministro Jaime Arias Ramírez al analizar la reacción ante la pandemia del coronavirus.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué aspectos positivos considera que ha mostrado el sistema de salud del país durante la pandemia?

JAIME ARIAS RAMÍREZ: Lo positivo es que Colombia tiene un sistema de salud que funciona. Nuevamente vemos un sistema de salud que es uno de los más avanzados de América Latina. Muchos de los sistemas de salud de América Latina han colapsado o no han podido responder efectivamente a la pandemia. En Colombia no ha ocurrido eso, de lejos. Bueno hasta ahora, no podemos hablar qué pueda ocurrir en 15 días porque hay a veces brotes muy fuertes que pueden hacer colapsar un sistema. Eso es lo más importante, el país tiene un sistema que no solamente responde en situaciones de normalidad sino que cuando se presenta una situación extraordinaria como esta, pues aguanta.

El sistema tiene diferentes niveles de aguante: una cosa es atención primaria, la atención media, la atención hospitalaria y las UCI. Hasta ahora todo ha aguantado.

Lo segundo es que lo mismo que ocurre en la educación, ha surgido la necesidad de la telesalud y la telemedicina, y cada vez se están empleando más, especialmente la telemedicina.

Llevamos 15 años de demora en aplicar la telemedicina, y ahora por motivo del Covid, tuvo que aplicarse. En este momento hay una gran cantidad de consultas médicas y de consultas de salud, que son un poco distintas, y se están respondiendo ya sea por el teléfono o a través de otros medios virtuales. Eso también es muy importante.

También ha quedado claro que la salud pública, que es diferente a la atención médica, es muy importante en un país. Colombia tiene un sistema de salud pública muy bueno a nivel central, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS), pero muy débil en los niveles locales. Entonces también tenemos una enseñanza, es necesario fortalecer los niveles locales, los municipios, para que atiendan las demandas de la salud pública. Hasta ahora nos ha ido bien, pero especialmente a nivel central.

Hemos aprendido que la atención primaria juega un papel importantísimo de la atención de primera mano, por decirlo así, que se hace a través de consultas domiciliarias, teleconsultas o asistencia de las personas a los servicios de salud.

La atención primaria ha hecho gran parte del trabajo que se viene realizando en estos días.

ENS: Se espera llevar más de 5.000 camas en UCI que había a por lo menos el doble para la atención de pacientes del coronavirus, ¿qué se debería hacer una vez se supere la pandemia para distribuir este recurso?

JAR: Sobre eso tengo unas ideas un poco diferentes a mucha gente: creo que en el coronavirus la UCI es importante en última instancia, pero se ha demostrado que mucho más importante que las UCI son unos buenos servicios hospitalarios de los pisos. Hay gente que se salva en el piso. Llamo piso a la atención hospitalaria que se da no en la UCI sino en medicina interna, por ejemplo.

Entonces, las UCI han funcionado, pero no tanto como mucha gente piensa. Por ejemplo, los famosos respiradores. Colombia, anunció el Ministerio de Salud, iba a invertir $200.000 millones en respiradores. Para eso comprarían 10.000 respiradores.

Me parece que eso fue una decisión precipitada, ¿qué vamos a hacer con 10.000 respiradores si solamente tenemos 5.000 UCI? Los respiradores son muy importantes en algunos casos, pero curiosamente en el coronavirus muchas veces acaban de matar a una persona.

El 75% de los casos avanzados de coronavirus que llegan al respirador mueren. En cambio muchos pacientes antes de llegar al estado avanzado se salvan en los pisos dándoles oxígeno, simple oxígeno.