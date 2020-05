Subsidio a nóminas debería cubrir a independientes: Anif

Subsidiar también a los trabajadores por cuenta propia, pidió al Gobierno la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), como parte de las medidas para proteger el ingreso en una parte de los trabajadores.

La entidad dice que el Programa de Atención al Empleo Formal (PAEF), que está adelantando el Gobierno para este tipo de contratación, se puede incluir un programa específico para los trabajadores por cuenta propia que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: ser formales (cotizantes a salud) o que devenguen ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo legal.

Esta medida cobijaría a 4,6 millones de trabajadores y requeriría recursos por $4,8 billones (0,5% del PIB). Sostiene ANIF que “lo anterior tendría un doble efecto positivo: (i) darle mayor soporte a la reactivación económica por el lado del consumo de los hogares, lo cual resulta clave al tener en cuenta la desaceleración que registró el PIB en el primer trimestre del año (1,1% contra 2,9% un año atrás); y (ii) avanzar en la formalización tributaria de una parte de los trabajadores por cuenta propia”

Señala el gremio financiero que “si bien todas estas medidas, con las que estamos plenamente de acuerdo, van en la dirección correcta porque protegen los ingresos y el empleo de algunos trabajadores colombianos, aún existe un grupo de la población que no ha sido visible para la política pública y por lo tanto, no ha recibido transferencias monetarias por parte del Gobierno nacional: los trabajadores por cuenta propia o independientes que no se consideran parte de la población vulnerable. Esta población se compone de los trabajadores que cotizan al sistema de salud”.

Respaldo

Sostiene que los trabajadores por cuenta propia también necesitan un apoyo monetario urgente que mitigue la pérdida de ingresos que tuvieron desde el inicio de la crisis.

“Con esto, el Gobierno nacional completaría su estrategia de apoyo a los ingresos y el empleo, que cubriría probablemente a la totalidad de la clase media. La implementación de esta política tendría dos efectos importantes: (i) agilizar la reactivación económica a través de un mayor consumo de los hogares; y (ii) avanzar en la formalización tributaria, teniendo en cuenta que el acceso al programa requerirá del registro ante la DIAN de una parte de estos trabajadores, específicamente, de aquellos que no cotizan al sistema de salud y, por lo tanto, no son identificables en la PILA”.

ANIF señala que “el apoyo mensual también sería equivalente al 40% de 1SML (aproximadamente $350.000/mes) y tendría una duración de 3 meses. Aquí los incentivos son similares a los definidos bajo el PAEF para el acceso de las personas naturales con la condición del posterior registro como personas jurídicas”.

Recursos

De esta manera, el Programa de Apoyo a los Trabajadores Cuenta Propia (PATCP) cubriría a cerca de 4,6 millones de personas y tendría un costo mensual de $1,6 billones (0,2% del PIB), es decir, el costo total del programa sería de $4,8 billones (0,5% del PIB).

Las actividades económicas predominantes en las que trabajan este grupo de personas son: agricultura, confección de prendas de vestir, construcción de edificios, comercio y mantenimiento de vehículos, comercio al por mayor y al por menor, transporte terrestre, actividades de servicios y comidas, actividades jurídicas y de contabilidad, lavanderías y servicios de peluquería.

Al incluir a esta población, la estrategia de protección al ingreso compuesta por las primeras medidas de apoyo social ($4,2 billones) y el PAEF ($6,6 billones) tendría un costo total de $15,7 billones (1,5% del PIB).

“De esta manera, la pérdida de ingresos laborales de los trabajadores ($12,5 billones entre marzo-mayo), estaría cubierta. Es importante recalcar que este escenario depende de la velocidad del reinicio paulatino de las actividades económicas. Si en junio no se han reiniciado completamente, la pérdida de ingresos laborales sería mayor y los programas de transferencias del Gobierno nacional serían insuficientes”, asegura ANIF.