Situación del turismo se agravará sin puentes festivos

Este año el sector de agencias y hoteles, así como las ciudades y municipios que viven de la presencia de turistas, están reversando lo que consiguieron en 2019. Sin embargo, primero está la salud

__________

Con un golpe ya contundente en Semana Santa y los puentes festivos en la primera parte del año, el sector del turismo y la hotelería, además de los municipios con vocación turística, van a incrementar sus pérdidas porque en el horizonte no se contempla una reapertura inmediata para estos sectores.

No se debe olvidar que por cada día que se mantiene cerrado el país, la economía pierde $3,2 billones en todas sus actividades. Solo en 2019, este renglón de la economía le dejó casi $40 billones.

Sin embargo, ahora la situación es otra y se agravará en junio cuando en el calendario aparecen tres puentes festivos casi seguidos, pero que serán nulos para estos rubros de la economía.

Por lo menos a la vista no se contempla que el Gobierno vaya a reabrir el transporte terrestre ni el aéreo debido a la extensión del aislamiento obligatorio. Además, tampoco se contempla que tampoco los centros comerciales, que jalonan también el turismo, tengan plena actividad en junio.

De acuerdo con el presidente de Cotelco, Gustavo Toro, en los últimos tres meses, el sector de los hoteles ha perdido cerca de $2,6 billones y no espera que la recuperación sea pronto. De acuerdo en una comunicación, Toro dice que “hasta junio del año entrante no se recuperaría el sector hotelero”.

Para este año el calendario preveía que se celebrarían 18 días festivos con 15 puentes. Pero tal como va la situación, si no disminuye el aislamiento, prácticamente durante el año los colombianos y los turistas extranjeros no van a tener oportunidad de hacer turismo.

El aislamiento

Consultado el ministro de Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, dijo que “el aislamiento social se mantienen así se genere una reactivación de la vida productiva. En otras palabras la reactivación es de la vida productiva pero no de la vida social. Por lo tanto no se trata de ninguna forma que los centros comerciales se conviertan en espacios de encuentro social, ese no es el propósito, el propósito es reactivar el comercio pero estrictamente el comercio, no la actividad social en los centros comerciales”.

Pero tal vez uno de los sectores que viene adelantando todo una logística para cuando se reabra el turismo, es Anato. Desde hace más de un mes y teniendo en cuenta la apertura del mercado que se aproxima, Anato y sus Agencias de Viaje, de la mano del Viceministerio de Turismo establecieron mesas de trabajo para crear los protocolos de Bioseguridad de estas empresas.

Sin fecha

La presidente de Anato, Paula Cortés Calle, dijo que “aún no contamos con una fecha definitiva para retornar nuestras actividades, pero teniendo en cuenta la importancia que tiene para Anato, y en general para la industria, la salud de los empresarios del turismo y los viajeros, nos preparamos con tiempo para estipular en los Protocolos de Bioseguridad, lo necesario para el buen funcionamiento de nuestras asociadas y generar confianza en el turista que retoma sus viajes”.

La información de dicho documento cubre temas como la adecuación, el mantenimiento y desinfección, las herramientas de trabajo y de dotación para el personal, la manipulación de insumos y productos; interacción dentro de las instalaciones, interacción con terceros; manejo de situaciones de riesgos y medidas de mitigación.

“Allí se establecen las medidas generales de bioseguridad que deben adoptar las Agencias de Viaje, con el fin de reducir el riesgo de transmisión del virus y se basa en la resolución 666 del año 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del Covid-19”, explicó la dirigente gremial.

Su implementación es de carácter nacional para mejorar la competitividad y las condiciones de seguridad, con relación a la salud de los empleados de las Agencias de Viaje y turistas durante su permanencia o desplazamiento.

Sin duda el turismo ha sido la industria a la que más le ha costado subsistir debido a su temprana suspensión de operaciones y a su tardía reactivación.

Con el pasar de los días, los actores del turismo han esperado una respuesta concisa sobre la fecha de apertura del mercado y de la conectividad aérea y terrestre, pero la extensión del aislamiento preventivo y la falta de precisión sobre el momento en el que se dará la normalización del sector, dificultan la planeación de una estrategia.

Comercialización

La comercialización de los productos de las Agencias depende de la apertura de los vuelos, hoteles, entre otros, y requieren de una previa promoción. Aun los colombianos, y los prestadores de servicios se mantienen en una incertidumbre sobre cuándo volverá a reanudarse la actividad. No es de esperar que una vez se hable de una reactivación, los negocios despegarán, pues a esto también hay que sumarle el daño que hoy se tiene en la confianza de volver a viajar y la pérdida de muchos empleos.

“Nuevamente insistimos en que necesitamos medidas excepcionales y diferentes a las estipuladas para las demás industrias, pues será el turismo el último sector en poder volver a trabajar y por ende, en recuperarse, y la crisis aumenta al no haber una fecha para la normalización en su operación”, señaló Cortés Calle.

Sostuvo el gremio que en las comunicaciones enviadas por la Asociación al Gobierno Nacional, se ha hecho énfasis en las líneas de créditos, pues varias de empresas Asociadas han tenido problema para acceder a ellos, y para quienes tomaron los créditos, los periodos de gracia quedaron cortos, pues se estimaba una reactivación de la industria a corto plazo. Por otro lado, el aplazamiento del IVA, se cruzó con el aporte y pago de parafiscales, un tema en el que la Asociación ha solicitado su exoneración para el sector, al menos hasta el año 2021.

De otro lado, este sector que en 2019 fue uno de los más boyantes para la economía, ante la falta de puentes festivos y de actividad hotelera, ha llevado una pérdida también para las ciudades. Hasta finales de abril, en Cartagena de Indias, la caída de ingresos estaba en $245.700 millones, Bogotá por su parte registraba pérdidas de $152.300 millones, el departamento de Magdalena registraba pérdidas por $100.400 millones y Antioquia dejaba de recibir $93.200 millones, producto del cese en las ventas de habitaciones, operaciones en alimentos y bebidas, y la cancelación de eventos.

Otros destinos con importantes impactos económicos, a raíz de la situación excepcional que se vive, son Valle del Cauca que ha acumulado caída de ingresos por $42.030 millones; Atlántico con $38.210 millones; San Andrés y Providencia con $28.690 millones; Quindío con $26.340 millones; Meta con $18.550 millones; otras regiones afectadas son, Risaralda, Tolima y Boyacá, cada una con diminuciones de $17.800 millones, $16.550 millones y $9.810 millones, respectivamente.