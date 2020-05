Senadora de origen colombiano lucha por emigrantes en NY

Parlamentaria estatal Jessica Ramos concentra su actividad en Queens, zona con alta concentración de nuestros nacionales y que han sido muy afectados por la pandemia

ESTADOS Unidos es el país más afectado en el mundo por el coronavirus, concentrando el 32.5% de los contagios (1.297.549 casos) y con el foco en Nueva York, donde a la fecha han muerto más de 26 mil personas, aunque también registra que casi 55 mil se han recuperado.

En la gran manzana la situación es crítica no solo por la alta población sino porque se concentra el mayor número de emigrantes, gran cantidad de ellos ilegales, que no tienen ni los recursos ni el acceso a una atención médica adecuada.

Entre los sectores poblaciones con gran afectación por la pandemia están los colombianos, según una radiografía que sobre el tema hace a EL NUEVO SIGLO la senadora estatal, Jessica Ramos, de origen colombiano.

ENS. ¿Por qué New York se convirtió en el foco de la pandemia?

JR.- Yo represento el epicentro en New York, que de hecho incluye a la colonia de colombianos más grande en el exterior, incluyendo Jackson Heights, que es barrio colombiano. Desafortunadamente hemos visto que al principio de la pandemia mucha información se demoró en llegar a las personas que hablan otro idioma, fuera de español, y también debido a que también a la llegada de mucho emigrante a este barrio, donde incluso hay muchas personas viviendo en un mismo apartamento y ello facilitó que muchas personas se contagiaran rápidamente. A ello hay que agregar que muchas de ellas no tienen cobertura médica o acceso a cuidado médico.

ENS.- ¿Qué otros factores observan?

JR.- En Queens se cerraron cinco hospitales y por ello no tuvimos la capacidad médica adecuada para poder lidiar con el tema. Ahora estamos en una situación mucho más grave, porque fuera de la emergencia médica, estamos viendo las verdaderas consecuencias económicas de esta emergencia y así vemos que a mucha gente se le está acabando el efectivo, y como no pueden conseguir trabajo, no pueden rebuscarse, no tienen recursos para pagar el alquiler o para comprar comida.

ENS.- ¿Cómo adquieren la comida?

JR.- Aquí en New York soy la presidenta del comité de labor dentro del Senado estatal, así que trabajamos con algunas de las granjas en la parte norte del Estado para adquirir los vegetales y las frutas que ellos estaban listos a botar, porque con tanto restaurante cerrado no tienen la misma clientela de antes. Entonces, en vez de botar esa comida fresca que mi gente necesita, conseguimos unos camiones y trajimos 30 mil libras, y acabamos de empacar otras 30 mil libras y vamos a seguir así, hasta lograr dar alguna estabilidad alimentaria dentro del barrio.

ENS.- ¿Considera que la cuarentena debió haber empezado antes?

JR. Claro, nos demoramos demasiado para cerrar lugares públicos claves y hemos visto, por ejemplo, que en cuanto a los fallecimientos, el de los trabajadores del tren subterráneo de New York ha sido mucho más alto frente a los que realizaban otras labores u oficios. Además, muchos de los trabajadores esenciales son latinos y personas de color, que desafortunadamente no están recibiendo las ayudas que se merecen. Así que la situación aquí está bastante difícil, y estamos tratando de encontrar recursos donde podemos para cuidarnos entre nosotros.

ENS.- ¿Cómo será la recuperación de New York?

JR.- Creo que va ser muy larga, hemos perdido muchos seres queridos y muchos ellos eran los que eran el sostén económico de sus familias. Así, éstas buscan acomodarse a la nueva normalidad. Además la situación económica es muy difícil, al punto que muchos negocios van a terminar cerrando y lo más probable es que la tasa de desempleo siga subiendo. Por eso es importante que tomemos acciones en estos momentos para darle a nuestra gente los recursos que necesitan para sobrevivir.

ENS.- ¿Hay colombianos contagiados?

JR.- Claro que sí, esta es una enfermedad que nos discrimina, aquí perdimos algunos líderes de la comunidad colombiana. Se me viene a la mente Horacio Poveda, que era el dueño de Servientrega, y también de Radio Internacional. Era un líder que mantuvo muy en alto nuestra herencia colombiana, aquí dentro del barrio, y entre los latinos. Desafortunadamente falleció a raíz de este virus.

ENS.- ¿Cómo vio usted esa puja por proteger la parte económica y la parte de la salud?

JR. Creo que hemos visto, no solamente aquí en New York, sino en los Estados Unidos, y a lo largo del mundo, que hay demasiados países en donde el acceso a la salud pública está conectado con qué tan pudientes son las personas. Esa es una triste realidad porque sabemos que la salud es un derecho humano y que todos merecemos tener acceso a un cuidado médico de calidad. De hecho soy una de las legisladoras que estoy impulsando la creación de un sistema público de salud que cubra a todas y cada una de las personas, y sería más factible hacerlo a nivel nacional. Esta pandemia nos ha servido para saber en dónde hay fallas de la política pública.

ENS.- ¿Cómo se levantará la cuarentena?

JR.- La verdad en este momento tengo miedo a la forma como se está reabriendo la economía porque no se garantiza el cumplimiento de todos los protocolos que dicta en Centro de Controles de Enfermedades, y así no se puede. Necesitamos primero mantenernos seguros, mantenernos saludables y luego asegurarnos que, poco a poco, estemos reabriendo las industrias que son claves para nuestras vidas cotidianas.

ENS.- ¿Cómo llega al cargo de Senadora estatal?

JR.- Yo llevo mucho tiempo en el Distrito, mis padres son colombianos: mi papá es de Buga y mi mamá es de Pereira. Y aunque nunca he vivido en Colombia, pero la quiero y defiendo. Es por eso que a raíz de que mi predecesor, un demócrata, decidió votar conforme a sus propios pensamientos y en contravía de los del partido, decidí hacerle competencia y con el objetivo de que nuestra gente tenga una mejor representación dentro del Senado estatal. Afortunadamente fue electa hace más de dos años y le gané tanto en la primaria demócrata (por 2. 200 votos) como en la elección general (90% de la votación).

ENS.- Siendo senadora de origen colombiana, ¿ha tenido contacto con el Presidente Iván Duque?

JR.- Para nada. Tengo relación estrecha con el cónsul local y con los pasados cónsules, pero no he tenido contacto con el Gobierno del Presidente Duque.

ENS.- ¿De qué manera le viene ayudando a los colombianos en el tema legislativo?

JR.- En este momento, por el lado de mis amigos, estoy trabajando un proyecto de ley que nos permitiría poner un impuesto a los multimillonarios en New York -tenemos 112, más que en otro lugar del planeta- así como un tributo pequeño, para generar una mensualidad a aquellos trabajadores que no califican para otros programas de asistencia salarial a nivel federal.