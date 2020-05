Se sigue abriendo abanico de inversión social por el Covid

Así como es incierto saber cuándo se logrará superar la pandemia por el nuevo coronavirus, también lo es en Colombia cuál será el techo de la inversión social que han venido haciendo el Gobierno nacional y, en menor medida, las entidades territoriales para ayudar a la población durante la cuarentena que se extenderá hasta el 1 de julio próximo.

En los últimos días, la administración Duque decidió incluir a cerca de 600.000 personas que perdieron el empleo por esta crisis en el programa Ingreso Solidario.

Precisamente, en este mes se entregará el tercer giro de Ingreso Solidario a quienes inicialmente fueron contemplados dentro de este programa, población que en la actualidad no recibe ningún subsidio del Estado y que se ha visto fuertemente golpeada por el aislamiento obligatorio, pues son personas que en su mayoría se ganan el diario en la informalidad.

También, por estos días se están entregando giros extraordinarios que dispuso el Gobierno nacional en los Programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, esto con el fin de ayudar a la población más vulnerable a tener con qué comer durante los días de la cuarentena.

Los programas del Gobierno durante este aislamiento buscan proteger a más de 10 millones de colombianos, según el Jefe de Estado, elevando de forma nunca antes vista la inversión social de la Nación.

No está dicha la última palabra sobre si habrá o no más subsidios extraordinarios a la población más vulnerable en esta crisis, pues si bien desde hace más de dos semanas fueron abiertos algunos sectores de la producción y la cuarentena, como se dijo, irá hasta el próximo 1 de julio, nadie puede asegurar que más adelante no se requiera un nuevo confinamiento en el caso que se disparen los contagios y muertes por el coronavirus.

Las ayudas

Colombia está invirtiendo cerca de $117 billones, el equivalente a más del 11% del Producto Interno Bruto (PIB), para atender la emergencia por la pandemia, afirmó la semana anterior el Presidente de la República.

Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo en lo que tiene que ver con auxilios directos a la población más vulnerable que “el Estado le ha asignado y ya ha colocado alrededor de $4,5 billones en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario”.

El 17 de marzo, el presidente Duque tomó la decisión de decretar el Estado de emergencia para enfrentar el coronavirus. En esa misma oportunidad, el Mandatario dijo que se haría un giro adicional por cerca de $300.000 millones para los 2.660.000 hogares de Familias en Acción, más de 204.000 Jóvenes en Acción y 1.500.000 adultos mayores del programa Colombia Mayor.

En promedio, dependiendo del número de hijos, las familias están recibiendo para ayudar a sostenerse durante la cuarentena cerca de $334.000 por cuenta del programa Familias en Acción.

Así mismo, cada uno de los 105.000 beneficiarios de Jóvenes en Acción está recibiendo un giro adicional por cerca de $712.000.

Por su parte, a los beneficiarios del programa Adulto Mayor también les adelantaron algunos pagos para que reciban en estos días de crisis, en promedio, $240.000.

De igual forma, como parte de las medidas para proteger a la población vulnerable, gratuitamente se reconectó el servicio de agua a cerca de un millón de beneficiarios de familias que lo tenían desconectado por falta de pago, para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso a ese preciado líquido. Esta medida está acompañada de la congelación de la tarifa durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

Otros beneficios

Se anticipó a abril pasado la devolución del IVA a la población más vulnerable, para cerca de 100.000 familias, que estableció la Ley de Financiamiento de 2019, de la cual tenía previsto hacerse el primer giro en enero de 2021.

Adicionalmente, se diseñó el programa Ingreso Solidario que está llegando a 3 millones de familias y consiste en tres giros de $160.000 cada uno; a su vez, beneficia a ciudadanos que no reciben ningún subsidio del Estado.

También, fue reactivado el mecanismo de protección al cesante a través de las cajas de compensación familiar para los ciudadanos que perdieron su empleo durante la cuarentena

De acuerdo con la reglamentación, el apoyo económico que reciben los beneficiarios es de $1.755.606 para cada persona, distribuido en un periodo de tres meses, lo anterior sumado al pago de seguridad social (salud y pensión).

Al 19 de mayo eran 676.341 las solicitudes recibidas de protección al cesante, según Asocajas. A esa fecha se desembolsaron alrededor de $285.000 millones para 78.705 personas.

Otro beneficio que otorgó el Gobierno desde finales de marzo es que los ciudadanos de estratos 1 y 2 que no puedan pagar la próxima factura de los servicios públicos de agua, electricidad y gas tendrán la opción de diferir el pago a 36 meses, sin ninguna penalidad y sin riesgo de ser reportados.

Por su parte, a través del Decreto 470 se autorizó a municipios y departamentos que garanticen alimentación en sus casas a 6,9 millones de estudiantes de colegios públicos.

También, la semana pasada el Gobierno decidió agregar al beneficio del Ingreso Solidario a las personas a las que se les ha suspendido su contrato de trabajo durante la crisis. Se les realizará este mes un giro de $160.000, con lo cual se verán beneficiados cerca de 600.000 colombianos.

De igual manera, el Gobierno se comprometió a pagar el 50% de la prima de junio de los trabajadores que devenguen entre un salario mínimo y un millón de pesos. Si bien, esta medida busca primordialmente defender el empleo ayudando a las empresas que han visto seriamente afectados sus ingresos porque se frenó la producción y el consumo durante la pandemia, como sucedió también con el subsidio a la nómina, el cual tiene un efecto de inversión social porque son más de $200.000 que recibirá cada uno de los cerca de 4.200.000 beneficiados en un momento en que escasean los recursos en las familias.

Alivios al sector productivo

El Gobierno ha dispuesto, también, una serie de alivios financieros a las empresas con el propósito que sobrevivan a la crisis por el Covid-19, como uno para personas, así como pequeñas, medianas, microempresas y empresas de otro tamaño con dificultades en el pago de créditos.

Igualmente, el Gobierno nacional ofrece garantías, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), para facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a líneas de créditos con el sistema financiero.

Además, el Ejecutivo estableció por un periodo de tres meses la suspensión del aporte a pensión de los trabajadores y de los empleadores, entre otras medidas.