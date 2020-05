¿Qué restricciones estableció la Alcaldía de Bogotá a partir de mañana?

A través del decreto 131 de 2020 la Alcaldía de Bogotá expuso las restricciones que tendrá la ciudad entre los días 1 y 16 de junio en el marco del aislamiento preventivo obligatorio.

Como se anunció ayer durante estos 15 días en la ciudad se mantendrá el aislamiento actual y no habrá aperturas adicionales de sectores productivos, al igual que en las ciudades de Cali y Cartagena. Es decir, continuarán las mismas restricciones y las aperturas de algunos sectores, como la construcción, que se vienen realizando desde hace unos días, a excepción de la localidad de Kennedy, donde las restricciones fueron ampliadas, como señalaron la alcaldesa Claudia López y el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

En estas dos semanas, además, se llevará a cabo un monitoreo estrecho en con una estrategia de tamización con el apoyo del Instituto Nacional de Salud. Y se intensificarán las acciones de vigilancia en salud pública en la Plaza de mercado Corporación de Abastos de Bogotá S.A. Corabastosos con un cerco epidemiológico ampliado en el sector que incluya los establecimientos mayoristas y minoristas aledaños relacionados con la actividad económica.

En el decreto se establece que las personas que tienen permitido desarrollar sus actividades deberán “estar acreditadas o identificadas en el registro de movilidad segura”. Para ello, deberán inscribirse en un formulario que se encuentra en la aplicación digital Gobierno Abierto de Bogotá -GABO- o en la página web www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora en el registro de segura y reporte de síntomas y estado de salud.

Se subraya que las autoridades de Policía “podrán verificar en cualquier momento la debida inscripción y registro de movilidad segura en la plataforma e imponer las sanciones correspondientes en caso de que no se haya hecho el registro respectivo”.

En relación con las actividades que el gobierno nacional dispuso que empezarán a reactivarse a partir de mañana en gran parte del país, a excepción de ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena, la Alcaldía Mayor señaló que estos sectores aunque no podrán retornar aún sí empezarán a inscribirse en la plataforma establecida.

“Las empresas y establecimientos de comercio que realicen las nuevas actividades exceptuadas descritas en el artículo 3º del decreto 749 de 2020 del gobierno nacional, entre las que se encuentran centros comerciales, empresas dedicadas a actividades profesionales, técnicas y de servicios generales, actividades de comercio al por menor no exceptuadas con anterioridad, de servicio de limpieza y aseo, servicios de peluquería, inmobiliarias, museos, bibliotecas y laboratorios práctiso y de investigación de IES, podrán dar inicio al requisito a partir del 1º de Junio en la plataforma www. bogota.gov.co/reactivacion-economica”, destaca el texto.

Y agrega: “La reactivación económica efectiva de los sectores mencionados se llevará a cabo una vez la situación epidemiológica así lo permita, siempre y cuando se cumpla con los horarios y turnos que se establezcan y se atiendan los protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia por coronavirus– COVID-19”.

Sobre la realización de actividades físicas el decreto expresa que las personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años podrán realizarlas en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., en un lapso no superior a una hora.

“Los niños, niñas y adolescentes mayores de 2 años y menores de 18 años, y los mayores de 70 años, podrán desarrollar actividad física individual al aire libre (3) veces a la semana, media hora al día. Y los niños, adolescentes y mayores de 70 años podrán salir en las franjas horarias de 8 a.m. a 11 a.m. o de 2 p.m. a 5 p.m. Los niños y adolescentes deberán estar acompañados de un adulto cuidador, quienes podrán hacerse cargo máximo de tres menores de edad”, agrega.

De igual manera, la Alcaldia informó que algunas medidas continúan como se han venido implementando, es decir, se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad y ordinario consumo.

En la parte final del decreto se reitera que este rige en todo el territorio de la ciudad, “excepto en la localidad de Kennedy, para la cual aplicarán las medidas especiales que la administración distrital disponga”.