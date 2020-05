Que el coronavirus y el egoísmo no nos ganen la batalla

Uso de la razón : uno de los grandes supuestos teóricos sobre los que descansan las ciencias es la capacidad de razón y uso del lenguaje de los hombres. Y, esto no es gratis, el curso de la historia y de las ciencias nos han demostrado cuántas cosas somos capaces de desarrollar. Sin embargo, en escala individual todos estamos en la capacidad y obligación de hacer uso de la razón, de detenernos momentáneamente antes de actuar por imitación, como bien lo harían nuestros primos genéticos, los primates. Ahora que se ha flexibilizado la cuarentena, quienes tenemos la posibilidad de estar en casa debemos seguir allí. Y, quienes no tienen esta posibilidad, deben salir atendiendo a las recomendaciones del caso. Es necesario seguir ampliando el margen para que el sistema de salud pueda atender a todos los futuros contagiados, en los que podemos estar usted y yo. También es importante no caer en la infoxicación, pues somos proclives a hacerlo en medio de tanta saturación de noticias y cadenas que pululan en redes sociales. En efecto, mantenernos informados es una necesidad, pero buscando información en fuentes confiables para tomar decisiones. Sí, fuentes confiables como agencias serias de noticias y no las cadenas de Whatsapp, las noticias en Facebook u otras redes sociales en las cuales nadie termina siendo dueño de la información que pone a circular.