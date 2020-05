Pocos planes de desarrollo buscan ciudades 24 horas

Este mes estará marcado por la discusión, tanto en concejos como en asambleas, de los planes de desarrollo municipales y departamentales.

Sin duda, las acciones para enfrentar la crisis generada por el coronavirus tendrán gran importancia en la aprobación de las hojas de ruta para las administraciones locales.

Esta semana, durante la presentación del Plan Distrital de Desarrollo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que este es el momento para que la Capital comience a funcionar 24 horas al día; esto, con el fin que los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajo de forma segura, ya que los sistemas de transporte público no pueden funcionar en su capacidad máxima, por lo que será necesario que los empresarios modifiquen los horarios de ingreso y salida.

Esto porque el espacio, por ejemplo, de Transmilenio ya está al borde de lo que puede movilizar en las horas pico de la mañana y la tarde. Por tanto, es necesario que la fuerza trabajadora comience a trasladarse en horas valle, como al medio día.

“En el pico de la mañana tenemos copado el sistema troncal de Transmilenio, está operando en 30%, no podemos llenarlo. Las empresas que entren a funcionar no podrán hacerlo muy temprano, tendrán que iniciar hacia las 10 a.m., y saldrán hacia las 7 p.m.”, señaló.

EL NUEVO SIGLO se puso en la tarea de leer los componentes en materia laboral de los planes de desarrollo de las principales capitales, para ver si esta idea de una ciudad 24/7 era contemplada en estos. A su vez, los planes de ciudades como Bucaramanga y Pereira son los únicos que plantean analizar la modificación de los turnos de trabajo para ello.

Jornadas flexibles

El Plan de Desarrollo para la capital de Santander contempla varias acciones para la reactivación económica de la ciudad. Entre estas se señala que se estudiará una flexibilización de las jornadas laborales con el propósito de crear una ciudad 24/7.

“Se busca fortalecer el ecosistema emprendedor y dinamizar la economía empresarial promoviendo el uso de las nuevas tecnologías, en donde la capacitación, la innovación y la inclusión financiera, permitan la consolidación de nuevos emprendimientos, el aumento de la formalización, la reactivación empresarial y el fortalecimiento de empresas sostenibles que promuevan y diversifiquen los sectores estratégicos de la economía local. Asimismo, se estudiarán distintas acciones que podrían ser útiles para aumentar la productividad de sectores clave en la ciudad, entre las cuales podrían encontrarse la flexibilización de las jornadas laborales, el aumento de las horas en las que los establecimientos públicos presten sus servicios, entre otras. Esto podría apuntar a la creación de una Bucaramanga 24/7”, indica el texto.

“Bucaramanga requiere retomar su potencial productivo y ajustarse a las necesidades de la emergencia, de manera que sean los emprendedores y el sector privado los protagonistas de la reactivación económica tanto en áreas urbanas como rurales. La transformación de la matriz productiva, la formalidad empresarial y la internacionalización de la ciudad permitirán acelerar la estabilización social y económica durante y después de la crisis”, agrega.

Adicionalmente, el proyecto subraya que se buscará movilizar “recursos para la creación y sostenimiento de empresas, el desarrollo de nuevos productos y optimización de procesos que permitirán reducir la informalidad empresarial, aumentar la inversión en tecnologías productivas e incrementar la demanda de trabajadores calificados”.

Día y noche

Con el objetivo de generar una transformación empresarial, comercial y de servicios, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, anunció que la ciudad 24/7 será una opción que permitirá que todos los establecimientos puedan estar abiertos tanto en el día como en la noche, lo cual generará mayor empleabilidad y ayudará a la recuperación económica que requiere la ciudad tras la emergencia social generada por el coronavirus.

“Tocaría que mientras unos duermen en la noche, otros producen. Simultáneamente, aumentaríamos las fuentes de empleo para garantizar que Pereira fuese la primera ciudad de Colombia 24 horas abierta al mundo. Es importante reconocer que varias ciudades en otros países tienen esta alternativa y han encontrado una solución a todas las problemáticas en generación de empleo, creación de industrias y activación económica; lo que debemos replicar en Pereira”, afirmó.

Otras visiones

En el Plan de Desarrollo para Medellín se mencionan una serie de acciones que se deben estudiar para reactivar la economía ante la crisis. No obstante, no se aborda una eventual modificación de la jornada laboral.

Por su parte, Barranquilla en su proyecto de Plan de Desarrollo tampoco menciona una eventual modificación de la jornada laboral. A su vez, en materia de desarrollo económico se exponen como objetivos “potenciar el emprendimiento, la competitividad, la productividad y la innovación como catalizadores del desarrollo económico. Posicionar al sector transable como motor del crecimiento y la inclusión productiva. Convertir a la ciudad en un centro que atrae el talento humano, conocimiento y capital. Fomentar la gobernanza pública como base de la acción colectiva para el desarrollo económico”.

Sin embargo, el cambio de la jornada laboral no está contemplado en el Plan de Desarrollo de Cali. En ese proyecto se afirma que para generar empleo se “busca potenciar la creación y el uso de plataformas colaborativas que dinamicen los emprendedores y consumidores locales, para fomentar la asociatividad y fortalecer los procesos productivos fundamentados en el intercambio; le apuesta al desarrollo humano a través de la promoción de una economía justa, humana, solidaria con una mirada al bien común, a través del uso de conexiones digitales y la construcción de redes”.