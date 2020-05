No se venderán activos por emergencia sanitaria

Una negativa total dio el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a la posible venta de activos para financiar la contingencia que afronta el país. El ministro aseguró que en la estrategia del Gobierno para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, no están contempladas las enajenaciones de activos.

Con mayor precisión, Carrasquilla señaló que “si se privatiza alguna empresa de esa holding financiera, yo entrego mi cabeza por haber mentido a un Senador de la República y no merezco estar en el Gobierno”.

Minhacienda indicó que “las privatizaciones no son parte de la estrategia, eso no se ha contemplado ni se ha hablado. No están contempladas las ventas de ISA y Ecopetrol. Eso es una discusión que (en el caso que se lleve a cabo) vendrá en tiempos normales y deberá pasar por el Congreso”.

El Ministro recordó que para enfrentar esta crisis, el Gobierno nacional cuenta con recursos por $25,1 billones, distintos a los aprobados en el presupuesto de este año.

“Nosotros, como fuentes de recursos, tenemos $25,1 billones, todos son recursos nuevos diferentes a los del presupuesto”, apuntó Carrasquilla.

En ese sentido, explicó que la primera fuente de recursos proviene de “los préstamos que toma la Nación por parte del Fonpet de $3 billones, los cuales se deberán restablecer antes del 2029”.

Carrasquilla dijo que también están “los préstamos de $11,6 billones que se tomaron del Fondo de ahorro y estabilización petrolera que se creó para lidiar con crisis como esta, recordemos que además de la pandemia, tenemos la caída de los precios del petróleo”.

En tercer lugar, el Ministro de Hacienda explicó que están los préstamos de $329.000 millones tomados de los fondos laborales.

La cuarta fuente es el impuesto que se creó para los servidores públicos de ingresos altos, que aportarán cerca de 25.000 trabajadores y que según estima el Ministro, lograrán un recaudo de $400.000 millones en los próximos 3 meses.