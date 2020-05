Multan a Corabastos por incumplir protocolos de bioseguridad

Tras el incumplimiento de las medidas sanitarias en Corabastos, detectadas hace varios días por la Secretaría de Salud, y que pone en riesgo de contagio de coronavirus tanto a trabajadores como compradores, la Secretaría Distrital de Gobierno impuso ayer una serie de sanciones económicas a esta central mayorista.

En las visitas de inspección, vigilancia y control se evidenció la ausencia de elementos para la protección de los ciudadanos. Así mismo, se han presentado aglomeraciones, falta de tomas de temperatura al ingreso y de dispensadores de jabón en los baños, entre otras medidas de bioseguridad fueron algunas de las falencias detectadas. Es importante recordar que, a la fecha se han registrado 47 personas contagiadas de Covid-19 en Corabastos, razón por la que se vienen incrementaron los controles en esta central de alimentos.

Aunque en Corabastos se han emitido directrices, entre estas no permitir el comercio al por menor, restricción de ventas ambulantes, cierre de algunos establecimientos y la clausura de la puerta 8, que colinda con el barrio María Paz, declarada Zona de Cuidado Especial, las medidas son insuficientes para reducir el riesgo de la comunidad que deriva su sustento de este importante centro de comercialización de alimentos.

“La sanción económica a Corabastos se impone por no cumplir a cabalidad las medidas decretadas por el Distrito. Se comprobó que no existía un lavado adecuado de algunos locales, no se estaba haciendo tamizaje en el control de ingreso y otras faltas que ponen en riesgo la salud y la vida de los que visitan sus instalaciones”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Si se evidencia que se siguen incumpliendo los protocolos de bioseguridad, se podría iniciar un proceso sancionatorio que puede llegar a multas sucesivas hasta por 10 mil salarios mínimos vigentes.

En menos de un mes, el número de contagios dentro de la central mayorista pasó de siete casos positivos a 47; y a la fecha en Kennedy, donde está ubicada Corabastos, ya tiene 1.551pacientes positivos con coronavirus, siendo la localidad con más ciudadanos contagiados de Covid-19 en Bogotá.

El informe presentado por la Secretaría de Salud evidencia que, si bien hay espacios comunes más limpios, disminución de ventas ambulantes y desinfección de vehículos, no se está haciendo la toma de temperatura corporal al ingreso, la disponibilidad de servicios sanitarios no es suficiente y aún no es gratuita. Además, continúa la alta afluencia de personas que no hacen un uso adecuado de elementos de protección como tapabocas o caretas y desacatan el distanciamiento social.

El concepto técnico emitido muestra, desde el punto de vista de salud pública, las falencias dentro de la mayorista como los nuevos lavamanos que se instalaron que no tienen dispensadores de jabón. También se constató que en algunos puntos no hay una correcta disposición de residuos.

La Administración Distrital continuará el monitoreo permanente en el lugar para fortalecer las acciones de prevención que permitan mitigar los riesgos frente a los brotes infecciosos.