Los 5 cambios más fuertes al Plan de Desarrollo de Bogotá

Aprobado en la Comisión destinada a este y ad portas de entrar a ser revisado por la plenaria del Concejo, el PDD sufrió algunas modificaciones, entre ellas que fue aprobado el corredor verde por la Carrera Séptima

Hacia las once de la noche del martes 26 de mayo y tras casi 15 horas de sesión semipresencial, los quince concejales que hacen parte de la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, votaron Sí a que el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) pase a ser revisado por la Sesión Plenaria del Cabildo Distrital en las próximas 48 horas.

“El 95% del plan de desarrollo se mantuvo. Es más, se agregaron artículos nuevos que recogieron las iniciativas de todas las bancadas”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal liberal y ponente del articulado, Álvaro Acevedo.

Con la mayoría de los artículos aprobados, otros tantos con modificaciones, y algunos numerales que fueron excluidos del Plan, a continuación una aproximación a este.

1. Contratación directa fue negada: una de las primeras decisiones que celebraron varios cabildantes fue la supresión, por unanimidad, del artículo 36, el cual hubiese permitido la contratación directa a través de la urgencia manifiesta. Este numeral señalaba lo siguiente:

“Durante el segundo semestre 2020, las entidades y fondos de desarrollo local que integran el Presupuesto General del Distrito, podrán contratar a través de urgencia manifiesta en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993”. Frente al mismo, varios concejales habían precisado que el mismo le daba facultades extraordinarias a la Alcaldesa para contratar de manera directa, incluso, en temas que no estaban directamente relacionados con la atención al Covid-19.

2. Corredor verde por la Séptima aprobado: el artículo 99, “Corredor Verde de la Carrera 7ª” que fue aprobado por la Comisión del Plan (aunque antes se aprobó una sustitutiva que deformó el artículo), plantea lo siguiente:

“De acuerdo con el valor patrimonial y representativo del corredor de la Carrera Séptima, la Administración Distrital desarrollará un proyecto de movilidad con tecnologías verdes que dé continuidad a los viajes propios del corredor, en donde se privilegien formas de movilidad alternativa, verde y sostenible, como la peatonal y de bicicletas”. ¿Qué hizo la Comisión del Plan a este respecto?

Esto no significa, necesariamente, que no vaya ir el Transmilenio por la Carrera Séptima. De acuerdo con el concejal Emel Rojas, en la mecánica se aprobó que se puede autorizar un corredor verde con los planteamientos del artículo 99, “pero tenemos que recordar que frente a este tema hay un proceso en curso que está en manos de un juez”.

“Si el juez determina que se debe ejecutar la obra que estaba planteada anteriormente, pues es una orden judicial que se tendrá que hacer porque el juez así lo ha determinado. La obra está supeditada a una licitación y esa licitación está suspendida, no está cancelada. Está activa”, le dijo a este Diario el Concejal, quien explicó que por ejemplo él votó a favor del corredor, “pues un juez podría tumbar el Transmilenio por ese corredor y entonces, ¿no habría obra por la séptima?”.

3. No a la contribución por estacionamiento en vía: la Comisión del Plan suprimió el artículo 80 del PDD, que como estaba concebido, hubiese encarecido la tarifa de parqueo en Bogotá. Lo que este artículo señalaba era lo siguiente: “Se adopta la contribución para el servicio de parqueadero fuera de vida o de estacionamiento en vía, a favor de Bogotá Distrito capital”.

Este numeral fue negado y a este respecto, la concejala ponente, Gloria Elsy Díaz, precisó que “esa contribución no está dialogando con la realidad económica de la ciudadanía, con el falso sesgo que el 35% de los bogotanos que se mueven en carro por Bogotá son millonarios. Pues no. Muchos de ellos sustentan su diario vivir, muchas microempresas en su automóvil y cargarles una contribución extra me parece un despropósito”, le dijo a este Medio la cabildante conservadora.

Adicionalmente, Díaz precisó que este artículo desconocía la realidad de lo que viven miles de capitalinos con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en temas de seguridad, cobertura y calidad del servicio. “Ese fue un no rotundo y lo votamos negativo”.

4. Secretaría de Seguridad no se reestructurará: la Comisión del Plan votó favorablemente por la supresión del artículo 64 del PDD, por medio del cual se buscaba una reestructuración de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

“Revístase de facultades a la Alcaldesa Mayor de Bogotá por el término de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, para reestructurar la Secretaría, con el fin de asegurar una oportuna, rápida y cumplida prestación de las atribuciones en materia de autoridad de Policía otorgadas mediante Acuerdo Distrital 735 de 2019, incluyendo las que pueden pertenecer a otras entidades del Distrito que guarden relación con las funciones a su cargo”, precisaba el artículo que se eliminó del PDD.

Esta célula legislativa argumentó que dicha modificación debe tramitarse aparte y en un Proyecto de Acuerdo propio en el Concejo; en concordancia con la cabildante Díaz, esta es una iniciativa que rompe la unidad de materia.

Adicionalmente, la cabildante Díaz señaló que, sobre este tema “ya hay una sentencia al respecto (la C-305 de 2004), que dispone que debe haber conexidad entre lo que se pretende hacer, el objetivo general y los objetivos del Plan. Cuando tú te remites a las metas no encuentras algo que te permite inferir que hay un interés en dar cumplimiento al Código de seguridad y convivencia. Tú encuentras, por ejemplo, la meta de: “menos robos en Transmilenio”, pero no hay una conexidad”, precisó a EL NUEVO SIGLO la cabildante Díaz.

5. Sigue en pie tener a un operador público de transporte: el artículo 88 del PDD, que autoriza constituir a un operador público de transporte, superó la votación y quedó aprobado con 8 votos a favor y 7 en contra.

De hecho, precisa que “autoriza a la Alcaldesa mayor en representación del Distrito Capital o Transmilenio S.A., para participar en la creación de una sociedad por acciones (Operadora Distrital de Transporte), que tendrá como objeto la prestación subsidiaria del servicio público de transporte masivo en Bogotá, en sus diferentes componentes y modalidades”.

A este respecto, el concejal y ponente del PDD, Álvaro Acevedo, le dijo a este Diario que, “la esencia de este artículo es que la Administración Distrital le apunta a tener un operador público para ir, paulatinamente, desmontando al operador privado. Por ahora, lo que pretende es que el operador público tenga acción en zonas a donde no está llegando el SITP”, precisó Acevedo.

A este respecto, el concejal Manuel Sarmiento precisó que este artículo se modificó, “en la medida en la que se eliminó el carácter subsidiario del operador público del SITP. En la ponencia venía con ese carácter, es decir que el operador solamente podría operar las zonas en las que los privados no quisieran o no pudieran operar”, le dijo a este Medio el concejal Sarmiento.