Invima: eficacia de medicamentos para Covid no es evidente

Director de la entidad explicó que sobre los existentes que hay, son para manejar síntomas y complicaciones

“No existen evidencias robustas que demuestren la eficacia de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad”, manifestó Julio Cesar Aldana, director general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los medicamentos autorizados?

JULIO CESAR ALDANA: De la mano con el Ministerio de Salud y Protección Social se identificaron aquellos medicamentos que pueden ser utilizados en el manejo de los síntomas y complicaciones asociadas al Covid-19.

Sin embargo, vale la pena aclarar que todavía no existen evidencias robustas que demuestren la eficacia de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, por esto se establecieron dos líneas de medicamentos esenciales de acuerdo con la gravedad de los pacientes, según los síntomas.

ENS: Desde el Invima, ¿cómo se ha trabajado en esta pandemia?

JAC: Desde la declaratoria de la Emergencia sanitaria por parte del Gobierno nacional, el Invima ha adoptado medidas para garantizar el acceso de la población a productos sometidos a su inspección, control y vigilancia necesarios para la atención de la misma.

Es así como declaró vitales no disponibles aquellos dispositivos médicos relacionados con la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 en los que resaltan elementos de protección personal, reactivos de diagnóstico para la detección del coronavirus, geles antibacteriales, soluciones antisépticas, desinfectantes, entre otros.

Esto significa que no requieren registro sanitario para su importación o fabricación en el territorio nacional. Y en su lugar, el Invima autorizará temporalmente la importación y/o fabricación de estos elementos, cumpliendo con unos requisitos sanitarios mínimos que garantizan su eficacia y seguridad.

ENS: ¿Cómo se ha facilitado que esté disponible lo que necesitan los médicos?

JCA: Trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y los gremios, hemos avanzado en la identificación de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos cuya disponibilidad podría verse afectada por la propagación del Covid-19, distribuyéndolos en tres líneas de acción y facilitando la articulación entre los actores involucrados, con miras a enfrentar posibles implicaciones relacionadas con el acceso a estas tecnologías.

ENS: ¿Cómo se apoya la innovación nacional?

JAC: El instituto ha realizado acompañamiento, apoyo y seguimiento permanente a diversos proyectos de innovación de origen nacional desarrollados por universidades y empresas privadas del país, cuyo objeto consiste en la fabricación de dispositivos médicos considerados vitales no disponibles.

En cuanto a los trámites de solicitudes de nuevos registros sanitarios y renovaciones de medicamentos que se encuentren en normas farmacológicas y dispositivos médicos, cuya clasificación de riesgos sea II y III requeridos para prevención o diagnóstico del Covid-19, se han catalogado también como prioritarios, agilizando los procesos y acortando los términos de respuesta para su aprobación.

Igualmente, se han emitido diversos comunicados con la finalidad que la ciudadanía tenga certeza sobre los importadores autorizados para ingresar al país pruebas de detección del Covid-19 e información sobre la simplificación de requisitos necesarios para la fabricación o importación de estos elementos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Adicionalmente, el Invima ha otorgado autorización de fabricación a antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos, entre los cuales está el alcohol, a los establecimientos fabricantes ubicados en el territorio nacional que cuenten con autorización vigente para la fabricación de bebidas alcohólicas, productos fitoterapéuticos y/o cosméticos sin necesidad de realización de visita adicional.

Finalmente, se establecieron acciones orientadas a prevenir, contener, mitigar y garantizar la seguridad de los sujetos participantes en estudios clínicos; articuladamente con una estrategia de evaluación expedita de protocolos de investigación para medicamentos potencialmente útiles para el tratamiento del Covid-19.

ENS: ¿Qué le recomienda a la gente?

JAC: Hoy más que nunca, los colombianos debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos como individuos para lograr el bienestar colectivo; razón por la cual debemos dar aplicación estricta de las medidas del Gobierno nacional. Por lo anterior, reitero las recomendaciones consistentes en el aislamiento social, el lavado periódico de manos con agua y jabón, así como el reporte inmediato a las autoridades en caso de manifestar algún síntoma asociado al contagio del Covid-19.

El beneficio de las acciones que hemos implementado tiene un impacto positivo. Sin embargo, lo importante es mantener la disciplina social para ver el cambio y poder lograr el equilibrio entre la protección de la salud pública y la reactivación económica que nos permita contar con los insumos necesarios para afrontar esta emergencia.

Creo firmemente que estamos avanzando en la dirección correcta, pero no podemos bajar la guardia, porque si no acatamos las recomendaciones no solo podemos afectar nuestra salud, sino que creamos riesgos innecesarios para nuestro círculo cercano.