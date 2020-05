Inflación anual podría empezar a bajar por caída del consumo

La demanda de servicios disminuyó, así como el uso de combustibles para vehículos por restricciones de movilidad, a su vez bajaron los costos en educación y entretenimiento, sectores que permanecen paralizados

La caída en el consumo de los colombianos, especialmente en bienes como vestuario, tecnología, el uso de servicios y la demanda de combustibles haría que la inflación anual, en abril de este año, disminuyera y comenzara un quiebre en la curva ascendente.

Otro elemento que se le suma es la especulación con los precios de los alimentos, la cual parece que pasó frente a la que se presentó en marzo; por tanto, los consumidores cuando ven que determinado producto está caro, prefieren abstenerse de comprarlo por prudencia en su gasto.

Este resultado será dado a conocer hoy por el DANE. Sin embargo, los mercados ya adelantan que el comportamiento del costo de vida que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que refleja la inflación, será bajo y se mantendrá dentro del margen establecido por el Banco de la República, en el rango de 2% a 4%.

Por ejemplo, el centro de pensamiento, Fedesarrollo, considera que la inflación en abril disminuirá y se ubicará en 3,8%, cuando en marzo marcó 3,86%.

Asimismo, el banco francés, BNP Paribas, proyecta que la inflación anual en abril será de 3,75%.

En el mismo mes del año pasado, la variación fue de 0,50%, mientras que en el acumulado llegó a 2,12%.

Proyecciones

Los analistas consultados en la encuesta de abril, LatinFocus Consensus Forecast de la firma FocusEconomics, redujeron levemente la proyección para 2020 desde 3,3 % hasta 3,2 % y mantuvieron la de 2021 en 3,2 %.

“La inflación subió hasta el 3,86% en marzo, desde el 3,7% en febrero, avanzando así desde el punto medio de la banda objetivo del Banco Central del 3% más o menos un punto porcentual. Si bien, se espera que la inflación disminuya un poco en el futuro, en medio de una demanda débil, los riesgos se inclinan debido a la debilidad de la moneda”, agregaron los consultados.

De acuerdo con los analistas, abril comenzará a marcar el impacto en la inflación del Covid-19, un mes con una dinámica nunca antes vista en la historia del país por cuenta del aislamiento obligatorio y otras medidas tomadas por el Gobierno.

A pesar de la amenaza de la pandemia, y del impacto que ha tenido en la economía, para abril se espera una caída significativa en la inflación, lo que revertiría una tendencia que comenzó el mes pasado cuando el indicador se elevó a 3,86%.

Para los mercados, la aparente baja en la inflación en medio de la pandemia obedece a que la especulación en el precio de los alimentos está bajo control. Asimismo, no habrá una variación en precios de los servicios que prestan peluquerías, hoteles o restaurantes, debido a su cierre. Además, otras categorías, como las de alojamiento y servicios públicos, podrían converger a cero por el congelamiento de tarifas.

Mejor la precaución

El director del DANE, Juan Manuel Oviedo, dijo en su momento que “al comienzo, los consumidores pensaron que no iban a poder volver a comprar, pero ya vieron que no es cierto, así que ese comportamiento de excesiva precaución frente al confinamiento se ha calmado. Es probable que para abril pese más el hecho de que no hay mercado para ciertos productos y puede suceder que la cifra de inflación sea más cauta y mucho menos significativa por el simple hecho que no haya oferta”.

El BBVA Research estima que la variación del IPC para abril sería de 0,15% mensual y 3,50% anual; también, se contempla que siga cayendo entre mayo y junio, de manera que el pico visto en marzo cedería en lo que queda del año. Del mismo modo, los analistas del BBVA prevén que la inflación terminará 2020 en 3,4% y no volverá a ser tan alta como la del mes anterior, ni en lo que queda del año ni en 2021.

“En nuestro pronóstico vemos un componente grande de la canasta básica que tendrá estabilidad de precios relacionados con productos y servicios que se dejaron de vender”, explicó Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research.

Por otro lado, habrá disminuciones en los precios de los servicios públicos por el ajuste de tarifas, en la telefonía celular por la reducción del IVA y en los combustibles por la caída en el precio del petróleo “que no se alcanzaron a capturar en marzo”, según el experto. De esta forma, las variaciones del IPC de abril vendrían por cuenta de los alimentos y otros bienes transables, pero la presión sería menor a la de marzo.

Así mismo, la Encuesta de Expectativas que hace el Banco de la República a los analistas económicos (bancos, comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, corporaciones y universidades), muestra que la inflación de abril sería de 0,33% en promedio, aunque los 40 expertos consultados se mueven entre rangos de -0,10% y 0,60%. Esto llevaría a terminar el año en curso con un indicador de 3,43%.

El impacto

El mismo director del DANE, cree que la cifra para abril puede estar por debajo de la registrada el mismo mes en 2019 (0,50% mensual y 3,25% anual). “La de este abril será una inflación de alimentos consumidos al interior del hogar”, señaló el funcionario.

Otro elemento que se debe tener en cuenta es que el DANE ha estudiado sin descanso cómo se forman los precios en estos días según el impacto que tienen la disponibilidad de la oferta, por la actividad de las cadenas de abastecimiento agropecuario, comercialización minorista y mayorista, además de la presión de la demanda, por la cantidad de personas comprando compulsivamente.

Otros analistas privados, sostienen que las presiones bajistas provendrían del menor consumo en sectores como el de la educación, salud, textil, restaurantes y actividades de entretenimiento, ante las restricciones que impiden a las personas salir de sus hogares. Sin embargo, se habrían reportado alzas en el sector de alimentos y bebidas.

“El aumento en el desempleo y la debilidad del gasto interno van a acelerar el proceso desinflacionario y es posible que la inflación cierre más cerca de 3%”, dijo Fabio Nieto, analista del Banco Agrario.

De hecho, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, dijo el viernes que la actual coyuntura llevaría los precios al consumidor aún por debajo del objetivo. “Es muy probable que en una situación como la de la economía, como la que estamos viendo, la inflación esté incluso por debajo de 3% a finales de este año”, consideró el funcionario.