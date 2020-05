Hospital San Rafael de Leticia será intervenido: Supersalud

Debido a que no se garantiza que los servicios sean accesibles, oportunos, continuos y seguros, generando un riesgo para la vida de los pacientes, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención inmediata del Hospital San Rafael de Leticia, en Amazonas.

Asimismo, el organismo ordenó la remoción inmediata del gerente, por lo que se nombró a un Agente Especial Interventor.

Incluso, se evidenció que para afrontar la emergencia sanitaria por la COVID-19 se hace necesario adelantar una logística con miras a abordar acciones que contrarresten el impacto de la pandemia, a través de la implementación de planes de contingencia.

La Superintendencia también informó que esta medida irá por el término de un año.

"La medida irá por el término de un año, luego de concluir una fase de seguimiento, en donde se identificaron fallas de tipo administrativo, financiero, asistencial y jurídico que, según la SuperSalud, ponen en riesgo la adecuada y oportuna atención a los usuarios de este departamento", señaló el delegado para las Medidas Especiales de la Supersalud, Germán Augusto Guerrero, durante su visita a la institución.

En el seguimiento, el organismo evidenció que los equipos de ese centro médico no cuentan con mantenimiento hospitalario ni se encuentran en condiciones no aptas para la prestación de salud. Además, encontró "desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, con prácticas inseguras como por ejemplo el rehúso de tubos de toma de muestras de laboratorio".



Se evidenció que ese hospital "no cumple con las condiciones y requisitos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares" y que "se presentan fallas en el diligenciamiento de las historias clínicas".

Cabe mencionar que los contagios en el Amazonas han ido creciendo de manera exponencial y actualmente registra 104.