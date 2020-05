Colombia "Hay que agrupar subsidios en renta básica universal"

“Es imposible que el aparato productivo sea remplazado por unos subsidios”, consideró el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, agregando que “el mensaje más importante sí debe ser que sigamos con la apertura gradual de la economía porque si no, todos vamos quedar en la olla”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opinión tiene al respecto que se vuelva permanente alguno de los subsidios nuevos a la población que ha dispuesto el Gobierno por la pandemia?

MAURICIO SANTAMARÍA SALAMANCA: Ahorita son fundamentales, incluso, los que vienen desde hace rato como Familias en Acción, que han tenido giros adicionales, y eso está muy bien porque hay que reponerle los ingresos a los hogares, pero lo primero que hay que decir es que, mucho más con las cifras de desempleo que salieron la semana anterior, que son devastadoras, se comprueba lo que hemos dicho los economistas, y es que por muchas transferencias que se hagan es imposible que el Estado remplace la economía.

Eso es algo que nunca se va a lograr y que no importa la cantidad de subsidios, pues es imposible que el aparato productivo sea remplazado por unos subsidios. Por eso creo que el mensaje más importante sí tiene que ser que sigamos con la apertura gradual de la economía porque si no todos vamos quedar en la ‘olla’ porque esto es una cosa que crece día a día.

Sí creo que muchos de esos subsidios tienen que continuar durante toda la cuarentena, o sea el esfuerzo fiscal va a tener que ser muy grande y hay que ser consciente que eso lo vamos a pagar todos en el futuro porque eso va a implicar mayor déficit actual, y mayor déficit quiere decir mayor deuda, y esa deuda la vamos a pagar todos en el futuro a través de mayores impuestos.

Y algunos de ellos sí creo que se deberían volver permanentes. Creo que la mejor idea sería agrupar todos esos subsidios en una renta básica semiuniversal, como hemos propuesto en ANIF, que le dé un ingreso base a toda la población pobre y vulnerable agrupando lo que es Familias en Acción, lo que es la devolución del IVA, que permita que esas familias tengan un ingreso básico hacia futuro que les reste un poco de vulnerabilidad. Pero lo ideal sería agrupar todo eso en uno, o sea no tener tantas cosas tan dispersas.

ENS: Usted ha planteado que se requerirá pronto discutir reformas estructurales, sobre todo en materia fiscal y laboral, ¿cuál sería el alcance?

MSS: En los temas fiscales hay de corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo el impacto de la crisis de salud ha sido tan grave que ha implicado una caída del ingreso tributario muy fuerte, no solo para el Gobierno nacional sino para los gobiernos territoriales, que están viendo cómo sus ingresos tributarios por predial, por licores, por rodamiento de carros, han caído sustancialmente, justo en el momento en que se necesita mayor gasto.

En este momento se necesita transferirle ingreso a los hogares, entonces eso ha creado una situación en la cual los ingresos tributarios caen, los gastos suben. Se nos va a aumentar mucho el déficit este año, el déficit se va a financiar con deuda y esa deuda habrá que pagarla en el futuro y eso requerirá ajustes tributarios importantes.

En el mediano plazo esta crisis también desnudó el hecho que tenemos una estructura tributaria muy poco equitativa en la cual muy pocas personas pagan impuestos, personas naturales, y ahorramos muy poco de lo que tributamos por las presiones de gasto que siempre existen sobre todo en periodos normales, pues con razón todo el mundo demanda más educación, mejor salud, más carreteras, etcétera.

Y en materia laboral, en esta crisis, quedó claro cómo es de importante el empleo formal. O sea las personas que no han sufrido tanto son las que tienen algún empleo formal. Mientras que los cuenta propia, los independientes, están en una situación realmente pésima.

Y eso ha demostrado que en Colombia es muy difícil generar empleo formal, los costos de la formalidad son muy altos y por eso, mucha gente está en la informalidad o son independientes que se dedican al rebusque.

Durante los últimos 20-30 años se han discutido muchas maneras de hacer que el empleo formal sea más fácil, menos costoso y dé más beneficios, pero aquí hubo una discusión complicada en el ámbito político y no hemos logrado avanzar.

No hay manera de generar empleo formal si no uno no permite maneras de contratación menos costosas, si uno no permite que los impuestos al trabajo formal se reduzcan, si uno no permite, por ejemplo, la cotización por horas. Esos son temas estructurales que tendremos que abordar ya mismo.