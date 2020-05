No contemplamos la enajenación de activos: Minhacienda

Ante la plenaria del Senado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que el Gobierno no contempla la enajenación de activos para enfrentar la pandemia del Covid-19.

El ministro sostuvo que si se privatiza alguna empresa estatal renunciará a su cargo. “Si se privatiza alguna empresa de esa holding financiera, yo entrego mi cabeza por haber mentido a un senador de la república y no merezco estar en el Gobierno”, dijo Carrasquilla.

Además, aseguró que en tal caso de contemplarse dicha medida como la venta de Ecopetrol será una discusión que se lleve en tiempos cuando regrese la normalidad y no en tiempos de pandemia.

“Las privatizaciones no son parte de la estrategia, eso no se ha contemplado ni se ha hablado. No están contempladas las ventas de ISA y Ecopetrol. Eso es una discusión que (en caso de que se lleve a cabo) vendrá en tiempos normales y deberá pasar por el Congreso”, manifestó.

Cabe mencionar que actualmente, hay 105 empresas en las que la Nación actualmente tiene participación accionaria y que en conjunto suman $170 billones.

De las 105 empresas en que el Estado tiene participación, la joya de la corona es Ecopetrol, a su vez, si el Gobierno lo quisiera podría vender el cupo que ya aprobó el Congreso de otro 8,9% de las acciones y que supondrían ingresos de $11 billones.

De la totalidad de las empresas, el Estado tiene participación mayoritaria en 39, entre las que se destacan Ecopetrol, Isa, Banco Agrario, Cisa, Cedenar, Cenit, Financiera de Desarrollo Nacional, Finagro, Telecaribe, entre otras.