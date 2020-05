Gobierno, listo a mayor entrega en la historia de predios campesinos

Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, precisó que a los demás les llevarán los documentos a través de las alcaldías

El 62% de los campesinos beneficiados con la titulación anunciada por el Gobierno nacional tendrán sus documentos virtualmente, informó Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, quien precisó que a los demás les llevarán los certificados a través de las alcaldías.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo será la entrega de títulos que anunció el Gobierno nacional?

MYRIAM MARTÍNEZ: Con el Presidente se anunció la mayor entrega masiva de títulos de tierras en el país. Estos son 4.221 que van para 17 departamentos, en 78 municipios. ¿Cómo lo vamos hacer?, porque además no podemos ir presencialmente. Hicimos una encuesta primero para determinar qué parte de los beneficiarios podían descargar los títulos y quiénes no. 62% podía descargar su título virtualmente y ya se envió un primer mensaje de texto a todos los beneficiarios, informándoles que eran beneficiarios de esta entrega masiva. A partir de este momento vamos a empezar a llamar uno a uno a los beneficiarios para determinar quiénes pueden descargar y quiénes no, para ofrecerles las otras dos alternativas para hacerles llegar el título.

ENS: ¿En qué departamentos están los predios titulados?

MM: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Huila y Valle de Cauca.

ENS: ¿Cuál es el procedimiento?

MM: A quienes puedan descargar el título les indicaremos cómo es el proceso, que es muy simple.

Lo que van a poder descargar es un título de propiedad, donde se les adjudica el predio, así como el certificado de libertad y tradición, donde se demuestra que el predio ya está registrado en instrumentos públicos.

A las personas que no pueden descargar, les hacemos llegar por correo certificado o por medio de las alcaldías, que vamos a poder hacer una alianza para entregarlos físicamente. Que la persona se acerque a la Alcaldía a reclamar los títulos, la resolución que es como la escritura pública, además del certificado de libertad y tradición.

ENS: ¿Por qué es importante esta acción del Gobierno nacional?

MM: Es importante porque en Colombia hay un significativo grado de informalidad de la tierra en el campo y esto es lo que ha llevado también a que haya tanto conflicto en materia de tierras.

Cuando ya una persona tiene seguridad jurídica en materia de propiedad, puede establecerse de una manera más organizada.

E igualmente, ayuda a lo que es el ordenamiento para la planificación de un municipio. Si un municipio sabe cuántas personas hay y cuántos predios hay, puede planificar mejor cualquier tipo de programas que se tenga, tanto en la zona urbana como la zona rural. Pero cuando hay desconocimiento de cuántos pobladores hay y cuántos predios se están utilizando es muy difícil tener control en territorio.

Es importante tanto para la persona individual, porque ya va a tener seguridad jurídica, ya no puede haber desplazamiento y no pueden llegar a decirle “es que esa tierra es mía”. Ya la persona tiene título para demostrar que es dueño de la tierra.

Y también, desde el punto municipal, porque el municipio contará con información y tendrá seguridad jurídica con los predios que están en los municipios.

ENS: ¿Qué tipo de inconvenientes les han expresado los agricultores en esta cuarentena?

MM: El Ministerio de Agricultura ha venido apoyando a todos los agricultores en toda la pandemia, porque claramente en los temas de comercialización se han visto un poco afectados, en especial lo que ha sido el transporte. Pero el Ministro ha estado activo y se han tratado de solucionar todos los inconvenientes.

Hay unos permisos especiales. Como usted sabe, entre las primeras excepciones para personas que podían movilizarse estaban los agricultores. En algunos departamentos tuvieron inconvenientes que fueron solucionados. El Ministro ha estado encima de esto, en todo lo que ha sido la parte de la comercialización, para un abastecimiento adecuado en las ciudades, para que no haya ningún inconveniente al momento de transporte ni en la comercialización, ya que como se ha dado cuenta comida sí hay.

ENS: ¿Se ha sabido de contagios en el campo?

MM: Hubo algunos contagios en Corabastos, donde se han hecho varias desinfecciones para evitar cualquier tipo de contagios.

Se han tomado medidas muy restrictivas para evitar el contacto con personas externas al campo y asimismo, no hemos ido al territorio para poder proteger a nuestra gente. En el momento que se nos permita, lo haremos con todo el protocolo y bioseguridad para la gente de la ruralidad.

ENS: ¿La acción de la Agencia Nacional de Tierras se ha visto muy limitada por la cuarentena?

MM: Ha sido muy complejo el tema de la pandemia. Nosotros somos una Agencia que va a territorio y tuvimos que suspender las visitas por el aislamiento preventivo obligatorio.

Sin embargo, nosotros no hemos parado. Lo que hicimos fue una adaptación al trabajo. Hay mucho procesamiento que puede hacerse desde el escritorio y lo que hicimos fue enfocarnos en ese procesamiento de información para adelantar los procesos lo más que se pudiera y aquellos que solamente les faltaba esta parte de procesamiento, terminarlos. Y así hemos venido trabajando.

El compromiso de todo el equipo ha sido maravilloso y además, queremos que el campo sepa que no hemos suspendido labores y que seguimos trabajando.

ENS: ¿Qué tipo de ayuda tiene la Agencia para el agricultor?

MM: Tenemos unos programas específicos para el campesinado, que es la manera como apoyamos. Desde el punto de vista económico no tenemos ese tipo de programas, porque los nuestros están enfocados en el acceso a tierras. Es lo más importante para el campesino. Si un campesino goza con tierra de ahí en adelante puede desarrollar proyectos productivos que permiten un mejoramiento de calidad de vida.

Quiero informarles a todos los habitantes de la ruralidad que ejercen labores agropecuarias, que los trámites en la Agencia son gratuitos y que apoyamos con lo que es el acceso a la tierra, la formalización de la tierra del campo y en toda la ruralidad.