Gobierno anuncia 200.000 subsidios de vivienda hasta 2022

Enn una nueva emisión del programa Prevención y Acción, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que el gobierno nacional entregará 200.000 subsidios de vivienda a partir del segundo semestre de año.

Malagón señaló que 100.000 de estos serán "para la compra de viviendas de interés social a través de los mecanismos que ya están vigentes y otros 100.000 estarán destinados para la compra de viviendas por encima del tope VIS (Vivienda de Interés Social), con un límite en los 500 salarios mínimos", 438 millones de pesos.

“Se trata de 200.000 sueños, 200.000 familias. Para dar un orden de magnitud, 200.000 viviendas equivalen a construir desde cero una ciudad del tamaño de Cúcuta. Esos subsidios los estaremos entregando hasta 2022”, agregó.

Malagón señaló que las cuotas del pago de las viviendas serán fijas en este programa. “Esto permite que los colombianos año tras año vayan ganando poder adquisitivo porque pagar 400.000 o 500.000 pesos hoy no será lo mismo dentro de 5 o 7 años. Esa garantía va a ser muy importante para que los colombianos no corran ningún riesgo y no tengan sorpresa por algún eventual brote inflacionario”, indicó

La presidenta de Camacol, Sandra Forero, destacó que estos anuncios son “fundamentales para el sector y su recuperación. Son elementos fundamentales para una estrategia política y social que va a permitir hacer frente a esta coyuntura, proteger empleo, mover el aparato productivo del país”.

El gobierno estima que con esta medida se verán beneficiadas 1.000.000 de personas y se crearán 320.000 empleos directos e indirectos.

Cifras de la enfermedad

En la parte inicial del programa Duque hizo un balance de las cifras de casos y fallecidos por la enfermedad en comparación con otros países.

Señaló que Colombia tiene 4,9 pacientes críticos por millón de habitantes, una cifra “muy por debajo de países como Italia, Estados Unidos, Alemania, España. Y en nuestro continente también estamos por debajo de países como Chile, Perú, Ecuador, Brasil”.

Destacó asimismo que en el país hay 15 fallecidos por cada millón de habitantes. Una cifra igualmente inferior a estos países.

En relación con las pruebas remarcó que hoy fue un día récord, el primero con más de 10.000 realizadas. Subrayó que Colombia es el cuarto en la región con mayor número de pruebas PCR, las más confiables, solo superado por Chile, Uruguay y Panamá.