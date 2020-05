Financiación de Plan de Desarrollo de Bogotá preocupa a concejales

La Contraloría de Bogotá emitió un concepto técnico y una serie de preocupaciones frente al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, para que sean analizadas y evaluadas en el Concejo de Bogotá, en donde actualmente se le está dando trámite al articulado.

Entre otras cosas, el concepto de la Contraloría cuestiona el diseño y la definición de algunas líneas base, punto en el que precisa que algunas de las metas e indicadores del PDD incluyen acciones demasiado abstractas y amplias, y también enciende las alarmas sobre el financiamiento del mismo. Este es, a grandes rasgos, la mayor preocupación de la mayoría de los concejales provenientes de distintos partidos políticos.

Un artículo que genera incertidumbre

El Plan de Desarrollo tiene, en su Artículo 50, denominando Financiación del Plan, la siguiente frase: “En el evento que los ingresos proyectados, no alcancen los niveles aquí establecidos, el Gobierno Distrital ajustará el plan de inversiones a los recursos disponibles en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y los presupuestos anuales, para lo cual considerará la importancia que cada programa tenga”.

De acuerdo con el concejal del Partido Conservador, Nelson Cubides, este es un artículo que él llamó “el artículo del por si acaso”, porque implica que, en caso de que no pueda financiarse el Plan, el distrito podrá replantear las metas y estrategias en el marco fiscal de largo plazo.

“Este artículo es preocupante porque implica que podrían no lograr lo que se proponen. Este artículo pone un poco de incertidumbre porque dice que si no alcanzamos a financiar, permítanos entonces, señores del Concejo, replantear todo el plan en el mediano y largo plazo”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal conservador, quien añadió que desafortunadamente la desfinanciación es una costumbre en la mayoría de planes de desarrollo y por eso algunos de los mismos quedan a mitad de camino.

“Este plan esta desfinanciado casi en un 20% lo cual es crítico y tiene problemas adicionales con las alianzas Público-Privadas. El plan propone $6.5 billones de ingresos por estas alianzas. Peñalosa solo logró una y este programa propone 60, lo cual es una ilusión completa”, le dijo a EL NUEVO SIGLO Cubides.

¿Un plan desfinanciado?

Por su parte el concejal liberal, Samir Abisambra, precisó que el plan, desde el punto de vista de su partido, “está desfinanciado. Lo dijimos el día de la presentación de la secretaría Distrital de Hacienda, esta desfinanciado. Nos preocupa su desfinanciamiento y no vemos otras herramientas o propuestas para buscar solucionar ese desfinanciamiento del PDD”, precisó el concejal, quien añadió que en dicho caso tocaría recortar metas y dejar de cumplir con el plan propuesto a la ciudad.

A este respecto, el concejal y vocero del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá, Andrés Forero, precisó a EL NUEVO SIGLO que la Contraloría esta sintonía con muchas de las críticas que ha hecho su partido al Plan de Desarrollo.

“De hecho, una de las sesiones en donde hubo más cuestionamientos, en donde se generaron más dudas y la Administración Distrital no supo dar respuesta, fue precisamente cuando hizo su presentación el sector de Hacienda. Hicimos una serie de preguntas y eso es lo que refleja este informe de la Contraloría que indica que el Plan estaría desfinanciado en $18 billones y esa es una gran preocupación que nosotros tenemos”, precisó el concejal, quien dijo que la Administración está haciendo unas proyecciones poco realistas sobre cómo se dará la reactivación económica.

En este sentido, el concejal dijo que la Alcaldía Mayor está haciendo unas proyecciones que no contemplan un proceso más lento de recuperación. “Por eso algunos hemos planteado la necesidad de que la Administración sea más activa en el proceso de reactivación. No hay programas claros en materia económica y nos preocupa mucho la afectación del tejido productivo. No hay ninguna bancada que quiera dejar a la alcaldesa sin PDD y todos queremos que esta Administración tenga un plan, pero si nos interesa que sea aterrizado y que tenga un respaldo presupuestal para que no se generen falsas expectativas que no sean satisfechas.

El concejal de Cambio Radical, Rolando González, dijo que este es un pronunciamiento acorde a lo que su bancada ha venido advirtiendo y recoge, en gran medida, lo que advirtió su partido frente a su financiación y otras preocupaciones.

“El PDD se encuentra desfinanciado en cerca de $20 billones y advertimos, como lo hizo la Contraloría Distrital de Bogotá, que hay artículos que son inconvenientes como el artículo 36, que le da potestades y facultades a la alcaldesa mayor y a todos sus funcionarios, para que lleven a cabo una contratación directa y a dedo durante los seis meses restantes del 2020”, precisó a EL NUEVO SIGLO González, quien dijo que deben retirarse del plan algunos artículos que deben tramitarse de manera independiente en el Concejo de Bogotá.

Contrario a estas opiniones, para Manuel Sarmiento la Contraloría dijo que el Plan está desfinanciado en $18 billones, pero para llegar a esa cuenta incluye, por ejemplo, los recursos por crédito y endeudamiento por $10 billones.

“¿Por qué va a estar desfinanciado un Plan que está planteando que la ciudad se tiene que financiar en $10 billones? Eso no es que este desfinanciado. Eso lo que implica es que el Plan es consciente de la realidad económica de la ciudad; es consciente de que los ingresos del Distrito van a disminuir y por eso se debe acudir al endeudamiento para llenar ese hueco”, precisó Sarmiento.

Para el concejal del partido de La U, Rubén Torrado, el concepto de la Contraloría debe ser tenido muy en cuenta, “pues ella es la que conoce realmente el estado fiscal de la Administración y sabe cómo están las finanzas del Distrito para hacer ese tipo de inversión (…) Hay que mirar las ponencias y sus modificaciones para poder mirar en dónde está la desfinanciación”, le dijo a EL NUEVO SIGLO Torrado.

Un tema de forma

Por último, de acuerdo con Samir Abisambra, “algunos concejales hemos sostenido que al Plan Distrital de Desarrollo le hacen falta metas para poderse medir, pues es un plan muy abstracto y la medición y el seguimiento al mismo va a ser muy difícil”, dijo el concejal liberal, Samir Abisambra.

En esto coincidió el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, que precisó que, en medio de una redacción muy confusa y de una redacción que genera muchas confusiones, la Contraloría plantea que se deben ajustar y precisar metas, algo con lo que él está de acuerdo, pues hace falta un orden lógico entre las metas propuestas en el plan y las estrategias y programas establecidas en el mismo.

No obstante, frente a este tema de forma, el concejal cabeza de lista de la Alianza Verde, Diego Cancino, defendió el formato del articulado y comenzó por expresar que son entendibles que tiene la Contraloría frente al esquema del PDD y su organización, “pero eso obedece a que, por primera vez, se está planeando la ciudad de una manera diferente.

Tradicionalmente la ciudad se ha fragmentado y se ha analizado por sectores, pero en este plan, por primera vez, estamos jugados por grandes propósitos y grandes apuestas”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal de los verdes, quien se preguntó si la Contraloría es absolutamente objetiva.