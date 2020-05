Es necesario que el país entre en la contratación por horas: Cabal

Presidente de Fenalco dijo que esa es una de las claves para la formalización

La contratación por horas es una de las claves para resolver el tema de los comerciantes informales, así como de otros trabajadores independientes, manifestó Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

EL NUEVO SIGLO: Ahora que empieza a levantarse el aislamiento, ¿qué hacer con el comercio informal?

JAIME ALBERTO CABAL: Si algo ha dejado al descubierto la crisis es el gran problema que tenemos con la informalidad y los pocos esfuerzos que se hacen desde el Estado, no desde este Gobierno, para formalizar las actividades.

Por eso hemos dicho que es fundamental para la formalización del empleo, las ventas y el comercio informales generar el proceso de flexibilización laboral para facilitar el ingreso a la formalización.

También, creemos que es necesario trabajar con un régimen simple de formalización de actividades y oficios de informales para que estén ubicados.

Parte del problema es que en este momento ni siquiera les llegan las ayudas porque no se sabe dónde están. Hay que hacer muchas cosas en lo laboral, en lo legal y en lo económico para facilitar, con procesos muy simples, la formalización del comercio y de los empleados independientes.

ENS: ¿Esa flexibilización laboral tiene que ver con la propuesta de la exministra de Trabajo, Alicia Arango, para comenzar a contratar por horas en Colombia?

JAC: Esa propuesta de la contratación por horas la hizo Fenalco hace más de 10 meses, contratación por horas pero con todas las prestaciones sociales.

Los informales –como los plomeros, los meseros, la gente que trabaja en eventos, los oficios independientes– se quedaron sin ingreso y sin seguridad social, porque al contratarlos anteriormente se contrata por horas, sin seguridad social, porque el régimen no está habilitado para eso. En cambio, si una persona es contratada por horas y se le paga proporcionalmente lo correspondiente a la seguridad social, tendría acceso a lo que hoy no tiene.

Si algo ha dejado en evidencia esta crisis del Covid-19 es que necesariamente tenemos que entrar en esa contratación por horas, porque se va a abrir el teletrabajo y una cantidad de actividades acorde a las necesidades y eso requiere una normalización laboral a través de la contratación horaria.

Además, para evitar el transporte masivo, ahora se está hablando de la creación de turnos de trabajo nocturnos, de una ciudad 24 horas y eso, bajo el actual régimen laboral no es posible hacerlo, porque no hay contratación por horas y con horas extras, la operación resulta muy costosa y no puede haber esa contratación.

ENS: Con el levantamiento gradual del aislamiento, ¿cuánta gente se reintegra al comercio?

JAC: Además de los sectores habilitados, las papelerías y misceláneas, comienzan a generar una dinámica que, si bien, no es una cuantía muy grande de empresas, estaríamos hablando de unas 200.000 compañías; esta nueva cadena de comercialización va a generar cerca de 600.000 empleos que van a empezar actividades. Fue una apertura inicial, pero Fenalco espera que se habiliten cada semana más sectores para evitar el colapso de las empresas y la caída del empleo.

ENS: El presidente Duque dijo que son los alcaldes quienes tienen la llave de la apertura económica. ¿Fenalco ya habló con algunos alcaldes para ver cómo se va a manejar la reapertura por regiones?

JAC: Nosotros creemos que debe haber una agilidad en ese tema, porque está pasando mucho tiempo entre el anuncio del Presidente de qué sectores se reabren, los protocolos que tienen que ser validados y los requisitos impuestos por los alcaldes.

Hemos visto desde Fenalco que a muchos alcaldes se les está yendo la mano, innecesariamente, en la cantidad de requisitos y procedimientos estipulados para la reapertura de la economía. Y lo que no se dan cuenta es que van a perjudicar la generación de empleo y el tejido empresarial en sus regiones.

ENS: A su criterio, ¿cuáles son esos requisitos innecesarios?

JAC: Las alcaldías no tienen capacidad de operación para tener que registrar empresa por empresa y trabajador por trabajador, menos tiene capacidad de verificación de los establecimientos. Y estoy hablando de la alta cantidad de establecimientos que entran en operación. No tienen la capacidad de saber si están cumpliendo o no los protocolos.

Aquí lo que no puede pasar es impedir la apertura porque inventan registros, pasaportes y medidas que generan extralimitación del poder. Reitero, muchos alcaldes, no estoy diciendo que todos, muchos se extralimitan generando requisitos innecesarios y burocracia.