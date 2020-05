Es muy temprano para cantar victoria: Gobernador de Sucre

Las buenas cifras que ha tenido Sucre en materia de control del coronavirus se deben a las medidas que ha tomado su administración, sostuvo el gobernador, Héctor Olimpo Espinosa.

Sin embargo, consideró que la crisis durará bastante tiempo y que aún es muy temprano para cantar victoria.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué Sucre es el departamento con menos contagios de coronavirus?

HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA: Es una combinación de cosas. Lo primero es que nosotros alertamos a la gente a tiempo. La comunicación fue muy clara, muy enfática. Le dijimos a la gente las proyecciones que había. Hicimos muchos encuentros de forma virtual y todo eso nos sirvió para alertar a la comunidad. Eso, sin lugar a dudas, produjo un resultado.

El otro factor que influyó es que nos articulamos muy bien, tanto internamente como con todas las instituciones, con las EPS, las IPS, los funcionarios de la Secretaría de Salud. Se fortaleció todo el capítulo de la vigilancia pública de la Secretaría, donde se contrataron casi 90 personas para poder ejercer la vigilancia en salud pública.

Hemos hecho, además, muchas reuniones con todos los actores haciendo seguimiento a que cada quien cumpla sus tareas estamos encima de todos los detalles.

Por último, implementamos unos bloqueos sanitarios que nos han dado resultados, pues a la entrada del departamento y de todos los municipios hay unos puntos de control muy estrictos, donde se verifica que todo el que ingrese esté dentro de las excepciones que trae la norma, donde se verifica que las personas cumplan la cuarentena obligatoria si vienen al departamento a estar aquí por un tiempo largo y se hace la vigilancia respectiva con la Secretaría de Salud de tomar las pruebas y hacer el seguimiento.

Ahora está muy temprano para cantar victoria. Estamos en el minuto 20 de un partido de 120 minutos. Todas estas medidas, por supuesto, van acompañadas de la mano de Dios que nos ha dado una mano para combatir la enfermedad.

ENS: ¿Cómo ha manejado el tema de la disciplina social?

HOE: El tema cultural es muy complejo. Aquí ha habido algunos brotes de indisciplina, pero en general la población se ha portado bien, los brotes de indisciplina se han logrado corregir con ayuda de la Policía y la Fuerza Pública en general.

ENS: ¿Qué se ha hecho en materia de entrega de ayudas?

HOE: Entre los alcaldes y la Gobernación hemos distribuido más de 200.000 ayudas humanitarias en el departamento, un trabajo espectacular se ha hecho con eso. Ya vamos para el segundo mes y quisiéramos tener más recursos para seguir entregando pero no hemos podido.

Los órganos de control nos han desestimulado un poco, porque los controles han sido muy estrictos y todo el mundo está lleno de temores con los riesgos judiciales que se corren cada vez que se dan este tipo de ayudas.

Son operaciones muy complejas, porque un contrato que normalmente se hace en tres o cuatro meses, se hace en una semana, pero los organismos de control exigen lo que debía tener antes. Se vuelve complejo. Además, las bases de datos del Gobierno están desactualizadas y eso hace compleja la entrega de ayudas, se presta para muchas malas interpretaciones. Con esto a los alcaldes les ha tocado muy duro, pues los organismos de control exigen que uno sea impecable en la compra y en la entrega, con tanta presión es muy difícil hacer varias cosas.

ENS: ¿Le han expresado al Procurador o al Contralor esta inquietud?

HOE: No, eso no ha sido posible. Lo ideal es que hubiéramos tenido una mesa de concentración entre los organismos de control y las entidades territoriales, contándoles cuáles eran las dificultades en el terreno, pero eso no ha sido posible.

ENS: ¿Cómo han manejado a la comunidad migrante venezolana?

HOE: Nosotros solicitamos a la Unidad de Gestión de Riesgo y a Migración Colombia que nos dieran una mano para entregar ayudas humanitarias a esta población. A ellos se les está haciendo el debido control y vigilancia epidemiológicos. Además, hay personas que han salido y hay quienes las hemos ayudado a salir.