“En Caquetá pensaron que Covid-19 era un juego": gobernador

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se atiende la pandemia en Caquetá?

ARNULFO GASCA: Tenemos aquí 21 casos, de los cuales hay 19 recuperados, pero lamentablemente todos estos casos en un 90% ha sido por habernos traído un contagiado de la cárcel de Villavicencio, porque ha tenido un cerco estrecho con estas personas, en tema de guardianes, dragoneantes, administrativos, familiares. Esa ha sido como la situación más difícil.

Pero bueno, ahí la estamos llevando y estamos tomando las medidas necesarias de acuerdo a lo que ha dicho el Gobierno nacional y tratamos de ser muy prudentes como gobernador para proteger la vida de los caqueteños. Y seguiremos luchando, cuidando a nuestra gente para evitar que el departamento se contamine más con este terrible virus.

ENS: ¿Cómo está la red hospitalaria?

AG: En el momento la red hospitalaria no está en las mejores condiciones, porque no creo que los países desarrollados ni en Colombia, ni mucho menos en el Caquetá, un departamento alejado, estamos preparados para una pandemia de esta magnitud.

La red de salud del hospital es una red pública, pero no para una pandemia. De todas maneras, nosotros aquí y yo como gobernador dispusimos unos recursos de regalías para sacar un proyecto para montar la UCI del Hospital María Inmaculada, el más grande que tenemos en el departamento. Y esto nos hace que la UCI quede con más de 30 camas, ventiladores y todo lo necesario para atender no solo la pandemia del Covid-19, sino cualquier otra situación que se presente en el sector salud.

ENS: ¿Qué otro uso se dará a las regalías en esta emergencia?

AG: Tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto para la ampliación, modernización de un laboratorio que está en malas condiciones con un proyecto que sacamos de ciencia y tecnología, que fue aprobado por el Gobierno nacional. También vamos a montar eso. Y logramos con el Ministerio del Interior más de $6.000 millones para los hospitales del Caquetá, para pagar la nómina del sector salud, para los profesionales y contratistas, porque la anterior administración les debía a los profesionales y contratistas, a algunos les debían un año, a otros 8 meses, 6 meses, y con estos recursos que el Ministerio nos da vamos a quedar a paz y salvo con todo el equipo de salud y nos va a quedar una red pública fortalecida.

ENS: ¿Cómo se van a abrir algunos sectores de la economía?

AG: Como lo dije en un comienzo, yo he sido lo más juicioso que he podido y me ha tocado adoptar medidas drásticas con tal de salvar la vida de los caqueteños, como mantener cerrada la frontera. Pero el Gobierno nacional ha ido abriendo algunos sectores, para no permitir que la economía caiga en el país y desde luego en el Caquetá, que es un departamento donde prácticamente lo fuerte de la economía es el sector cárnico y el lechero. Y se ha venido haciendo una gradualidad en cabeza de los alcaldes, porque el Presidente les dio la llave de la gradualidad a todos los alcaldes para que se vayan abriendo algunos sectores.

ENS: ¿Ha operado la cultura ciudadana?

AG: Al comienzo eso fue difícil, porque cuando aún no teníamos ningún caso –nosotros fuimos de los últimos departamentos en llegar el primer caso– la gente no creía y le daba rabia, porque sacaba unas medidas donde se exigía el tapabocas, el lavado de manos, la distancia entre personas. La gente pensaba que eso era un juego y que yo lo hacía por molestar, pero cuando aparece el primer infectado y fallece, siente miedo y comienza a cuidarse.

ENS: Algunos mandatarios han hablado de abrir discotecas y bares. ¿Qué ha pensado?

AG: Eso es lo último. Yo eso no lo voy a permitir. En el departamento del Caquetá las discotecas, los bares y la vida social será lo último, porque si nosotros abrimos las discotecas se nos convierte en un alto riesgo.

ENS: ¿Cómo entrarán los funcionarios públicos?

AG: En estos momentos, y a partir del primero de junio, vamos a guardar algunas medidas de precaución, como es que las personas mayores de 60 años se queden en la casa, lo mismo que las personas en embarazo y que sea muy restringida la atención al público. Seguiremos con las medidas de seguridad.