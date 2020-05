Emisor bajó interés a 2,75%, la más baja de la historia

La Junta Directiva del Banco de la República, por mayoría, redujo su tasa de interés en medio punto porcentual a 2,75%. De esta manera se da continuidad al impulso contracíclico de la política monetaria y se inyecta mayor liquidez al mercado.

La Junta Directiva justificó su decisión al señalar que “en abril la inflación se ubicó en 3,5%, el promedio de los indicadores de inflación básica en 2,9% y las expectativas de inflación continuaron reduciéndose como reflejo de una demanda agregada débil, del deterioro del empleo y de la presencia de excesos de capacidad productiva”.

Sostienen que “las revisiones a la baja del crecimiento local y global sugieren una ampliación sustancial de los excesos de capacidad productiva y mayor deterioro del mercado laboral”.

Aseguran los directivos que “los indicadores de los mercados financieros se han corregido en las últimas semanas y las condiciones de financiamiento del país han mejorado. Las medidas del Banco de la República han contribuido a estos resultados y se continuarán adoptando con ese propósito. En estas condiciones, el balance de riesgos de la política monetaria sugiere la conveniencia de brindar un impulso adicional a la economía”.

Decisión

Con esto, el Emisor ha reducido la tasa de referencia en 150 puntos porcentuales desde que llegó la pandemia al país, cuando se ubicaba en 4,25%.

Esta cifra ubica a la tasa de interés en un mínimo histórico pues nunca había estado por debajo de 3%, cifra más baja desde que es publicada (abril de 1995), entre mayo de 2010 y febrero de 2011.

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, aseguró a comienzos de esta semana en una reunión virtual con el Senado de la República que el Emisor iba a bajar más las tasas pero de a poco para no provocar una huida de capitales.

Durante su intervención, el Gerente del Banco de la República señaló que el equipo técnico proyecta que la inflación cierre entre 1% y 2% este año, más bien, cerca del 2%.

Según informó el Gerente, dos de los integrantes de la junta del Banco votaron por bajar solo 0,25 puntos, mientras que los 5 restantes avalaron la decisión que finalmente se adoptó.

De acuerdo con lo expresado por Echavarría, la decisión se basa en el efecto que está teniendo el virus en la economía, el cual ha reducido enormemente las expectativas, tanto de producción como de desempleo.

Inclusive, el Emisor señala que su estimación para el desempleo de todo el año está entre 15% y 17%.

Deflación

Para el gerente del Banco, no se descarta la posibilidad de llegar a una deflación, es decir, un exceso de oferta que puede provocar una disminución generalizada de los precios o una recesión económica.

Sin embargo, expresó que el escenario más probable no es ese, teniendo en cuenta que el consenso de los pronósticos de crecimiento de la economía para Colombia apunta a un crecimiento negativo en el 2020 y una recuperación en el 2021.

Sobre la posibilidad que el Banco de la República realice un crédito al Gobierno para atender la emergencia sanitaria, Echavarría dijo que “de esa situación hemos hablado con analistas, pero como se sabe, ese apoyo no se ha hecho en ningún país, ni en Chile, ni en Perú, no lo ha hecho ningún Banco Central en al actual coyuntura, solo lo ha hecho Inglaterra, pero esa posibilidad está contemplada en la Constitución, pero requiere unanimidad de la Junta, es decir esa posibilidad no está cerrada, pero ojalá no se llegue a eso”.