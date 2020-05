El lunes prenden cámaras salvavidas para imponer comparendos

El Distrito comenzará a utilizar el lunes 72 Cámaras Salvavidas en 92 puntos de la ciudad autorizados por el Ministerio de Transporte, para monitorear los comportamientos en las vías de la ciudad y disminuir el número de lesiones y muertes causadas por siniestros viales

La última fase de pedagogía de las Cámaras Salvavidas irá hasta mañana, y a partir de este lunes la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá empezarán con la imposición de comparendos sancionatorios a los conductores que sean captados en vía cometiendo alguna infracción.

Tras la implementación de estas Cámaras Salvavidas en los puntos intervenidos se ha registrado por mes una reducción en el número de víctimas mortales del 12% y una reducción del 20% de lesionados.

Ubicación de las Cámaras Salvavidas

Bogotá cuenta con 72 Cámaras Salvavidas, y 92 puntos con infraestructura autorizados por el Ministerio de Transporte, ubicadas en zonas de alta siniestralidad de la ciudad. ¿Cuáles son estas zonas?

La Autopista Norte con 100, con 127, con 170, con 183 y con 94. Así mismo se instalaron cámaras en la Autopista Sur con 59 Sur, en la Carrera Séptima con 94, en la 80 con carrera 102 y 114, en la Décima con 19, en la 61 Sur con 32, en la Primera de Mayo con Avenida Boyacá, en la Caracas, por la Ciudad de Cali, las Americas, la NQS, la Rotonda Banderas y la Avenida Boyaca por la Suba, la 169B y la Autopista Sur entre otros.

Infractores

Desde la instalación de las Cámaras Salvavidas, Movilidad envió a los propietarios de los vehículos infractores un Aviso Informativo no sancionatorio, con la evidencia de la infracción y un llamado a respetar las normas de tránsito. Y entre el 10 de diciembre de 2019 y el 7 de mayo de 2020 se enviaron un total de 28.794 avisos.

Por su parte, las Cámaras Salvavidas captan la placa de los vehículos, detectando infracciones como exceder la velocidad máxima permitida; no reducir la velocidad en zonas escolares; no detenerse ante la luz roja del semáforo; circular durante la medida de restricción de Pico y Placa; conducir sin portar el Soat vigente y no realizar la revisión técnico-mecánica en los plazos establecidos en la ley

Proceso de imposición de comparendos

Las Cámaras Salvavidas graban de manera continua las 24 horas del día, los siete días a la semana y generan evidencias de las presuntas infracciones de tránsito (fotos, videos o datos) para verificar los datos del vehículo y del conductor en el RUNT, también verifica si el automotor está catalogado como exceptuado en la base de datos. Si lo está, no se impone la infracción. De lo contrario, pasa la evidencia a manos de un Policía de tránsito para su validación.

El Policía de tránsito verifica las evidencias. Si la prueba es válida, impone el comparendo. Si la evidencia no llega a ser válida, se rechaza. En el caso de que la evidencia se confirme y se acepte, se envía al Sistema Contravencional (SICON) y de allí pasa al sistema de notificaciones.

Este fue un anuncio que hizo parte de las medidas implementadas dentro del Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista 2017-2026 y se hizo luego de cumplir con el proceso de calibración y la etapa de pedagogía, que le permitieron a la ciudadanía conocer la ubicación exacta de las cámaras y a los presuntos infractores recibir desde diciembre pasado, vía correo electrónico, mensaje de texto y/o correspondencia, Avisos Informativos cada vez que eran ‘captados’ por las cámaras cometiendo posibles infracciones a las normas de tránsito.