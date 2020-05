¿Cuántas saldrían a trabajar en Bogotá desde el lunes?

Hace dos días el presidente de la República, Iván Duque, dijo que a partir del próximo lunes 11 de mayo se liberarían nuevos renglones económicos, considerando que extendió la cuarentena obligatoria hasta el próximo 25 de este mes.

Aunque la Alcaldía Mayor aún no ha socializado con la ciudadanía cómo procederá ante este nuevo juego de normas (mañana hará una rueda de prensa por tal motivo) los nuevos sectores que se sumarán a las empresas que ya están habilitadas tanto de manufactura como de construcción, ¿a cuántos trabajadores representan en la ciudad de Bogotá estas nuevas liberaciones?

Es una pregunta válida considerando que la Alcaldesa ha sido reiterativa en afirmar que, cuando el sistema de transporte masivo de Transmilenio supere el 35% de su capacidad lo cerrará.

Aunque las cifras aún no están disponibles (tanto la Secretaría de Gobierno como la Alcaldía Mayor le dijeron a EL NUEVO SIGLO que aún no hay un consolidado), el gerente de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, le explicó a esta redacción porqué es tan difícil consolidar cifras para sectores como el de las librerías y los talleres, a su vez fue reiterativo en el hecho que esta nueva liberalización es positiva pero no es suficiente.

Informalidad

Frente a las cifras, que este medio le solicitó a Fenalco Bogotá, Orrego refirió que estos son sectores a los cuales, en la ciudad de Bogotá, “seguramente les van a poner muchas condiciones, pero no te puedo dar una cifra todavía porque no sé hasta dónde se van a poder manejar estos renglones de la economía. Y tengo que ser muy honesto: en esos dos sectores, por ejemplo, hay bastante informalidad. Nosotros, efectivamente, tenemos afiliados pero hay cantidades inmensas de comercios informales, librerías etc., que no tienen una cifra. Cualquier cifra que te diga yo va a ser incompleta”.

Adicionalmente, frente al comercio al por mayor, Orrego refirió que es muy importante para la ciudad que reabran sus actividades, y muchos de ellos son afiliados de Fenalco, “pero nosotros necesitamos abrirnos aún más porque el comercio al por mayor, así esté abierto, no puede vender si el comercio al por menor no está abierto. La misma situación se presenta con la manufactura: en una semana cualquier fábrica se “estoquea” y no tiene cómo producir más porque no tiene a quien despacharle su mercancía”, precisó Orrego.

Fenalco Bogotá agradeció que “el Presidente abriera sectores tan importantes, como el papelerías, el de lavanderías a domicilio y todo lo que tiene que ver con el sector de vehículos. No obstante, nuestra esperanza es que se abran muchos más sectores y nuestra esperanza era mucho más grande”, le dijo a EL NUEVO SIGLO Orrego.

Gradualidad

Es importante recordar que el Presidente de la República liberó y por lo tanto, se reactivarán gradualmente la fabricación de muebles, colchones y somieres; la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; la fabricación de maquinaria y equipo; el mantenimiento y reparación de vehículos automotores; el mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e informáticos.

También el comercio, al por mayor y al por menor, de vehículos (incluidos partes, piezas y accesorios); el comercio, al por mayor, de muebles y enseres domésticos; el comercio, al por mayor, de maquinaria y equipo; el comercio, al por menor, de productos para mascotas, materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura en establecimientos especializados.

El comercio, al por menor, de combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores en establecimientos especializados. El comercio, al por menor, de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería, además de escritorios en establecimientos especializados, y servicios de lavandería a domicilios.



También entrarán a funcionar las actividades relacionadas con la operación de establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola o pesquera, según los diferentes modos de transporte, así como de los establecimientos en los cuales se realice el suministro y/o instalación de repuestos de vehículos. Y por último, entrarán los centros de diagnóstico automotor.