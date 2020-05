Crisis económica traería más muertes que el Covid: Asocolflores

El presidente de Asocolflores, señala que a raíz del Día de la Madre, el sector va a perder el 35% de las ventas por el confinamiento en varios países

Aunque el presidente de Asocolflores, Augusto Solano, está de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno, con la apertura a cuenta gotas de varios sectores, señala que debe haber un balance entre el riesgo y la salud. De allí, su preocupación por que en medio de la cuarentena se celebra el Día de la Madre, jornada que es clave para los floricultores ya que con sus ventas cuadran prácticamente gran parte de su liquidez para el resto del año.

EL NUEVO SIGLO: Si se extienden las cuarentenas, ¿cómo van a hacer para cuadrar el año?

AUGUSTO SOLANO: Yo creo que como lo dice el presidente Iván Duque cada vez es la incertidumbre total y esa misma incertidumbre la tienen Estados Unidos y Europa, lo que vemos es que la economía no puede permanecer indefinidamente cerrada, toca hacer un balance entre el riesgo y la salud, porque en un momento dado, la crisis económica puede traer más muertes que el coronavirus

ENS: ¿Cómo se están preparando para el Día de la Madre?

AS: Teniendo en cuenta que el 80% de nuestras ventas van a Estados Unidos, creo que en los últimos días se ha recuperado un poco, pero no es igual al año pasado por la temporada del Día de la Madre que es una fecha clave para nosotros, al igual que lo es San Valentín.

ENS: ¿Qué resultados podrían tener?

AS: Difícil saber un resultado a estas alturas por varias razones, primero porque a cada empresa tiene resultados distintos depende de todo y del canal donde venga y segundo, porque esta actividad no termina con los despachos, tenemos que esperar que hoy esas flores realmente se las lleven los consumidores y que finalmente los importadores, mayoristas y todos los que ordenaron las flores, pues las paguen.

El Mercado

ENS: ¿Qué tan importante es el mercado de las flores en Estados Unidos?

AS: Es muy importante, el 80% de nuestras exportaciones van allá, dependemos de Estados Unidos, estábamos en un 75% hace unos pocos años pero como Estados Unidos es la economía que ha estado más fuerte, pues se cambió la proporción y ya estamos en un 80%; sin embargo, vendemos a 100 países y como le digo vendemos al segundo país que es Japón, vendemos a Corea, a raíz del TLC y que se acabaron los aranceles, muy poquito a la China pero fueron los primeros órdenes que nos empezaron a cancelar, en Europa no somos así de fuertes, estamos muy atomizados en el resto del mundo. Pero Canadá es un mercado importante, España también y entonces, en estos 5 meses es cuando se hacen las mayores ventas del año, un 60%.

ENS: ¿Qué otras fechas son importantes?

AS: Paralelo con este Día de la Madre, usualmente lo que seguía, eran los grados de colegios de Estados Unidos, lo que llaman los Prom, donde ellos hacen unas fiestas y eso era una fecha importante, lo otro que venía era la primavera, el principio del verano son los matrimonios que no los va a haber y si los hay pues van a ser celebraciones pequeñas en la medida en que los estados empiecen a abrir.

La importancia

ENS: Para la jornada, ¿cuánto les representa el Día de la Madre en el mercado?

AS: Eso es muy similar a San Valentín, alrededor de un 12% de las ventas puede ser el Día de la Madre y sobre todo, que es una fiesta que puede ser más que el Día de San Valentín porque es una fiesta que se celebra en la mayoría de países en el mundo y demandan todo tipo de flores. En San Valentín demandan mucho más las rosas. Pero hay algunos países que celebran el Día de la Madre en fechas distintas, como Inglaterra que lo celebra a mitad de Marzo.

ENS: ¿Cuánto se han caído las ventas?

AS: En promedio, yo creo que fácilmente se han caído alrededor de un 35%, es obvio que hay unos que se les han caído un 15%. El año pasado, el Día de la Madre representó el 12% del total de las ventas.

ENS: ¿Cuánto representa para ustedes el mercado nacional en el Día de la Madre?

AS: El mercado en Colombia en general representa un 3% o 4%, la mayor parte se exporta, pero es probable que para esta fecha con lo que ha sucedido y las dificultades va a ser otro tipo de porcentaje, pues las ventas de flores se aumentan, aunque no todas las floristerías tienen la capacidad o hay incapacidad de emplear esas flores.

ENS: ¿Qué está haciendo el sector para reactivarse o para evitar el mayor impacto económico?

AS: Lo difícil es que después del Día de la Madre iban a venir los grados y los matrimonios pero eso no es posible y, a continuación, de costumbre tenían el verano que se vendía muy poca flor, porque en Estados Unidos y Europa por el clima de verano siempre hay mucha flor y muy barata; entonces, nosotros casi no vendemos. Por eso la preocupación, porque entre enero y el Día de la Madre se recogía caja para poder pasar el verano y pagar a los empleados, pagar todos los gastos, hay que mantener el cultivo y empacar en septiembre la nueva demanda de flores, entonces pues este año la mayoría de los cultivos, no diría que todos, puede que algunos que ya le han vendido a algunos supermercados van a llegar con una caja disminuida.

ENS: ¿Cómo ve las ayudas del Gobierno a las nóminas?

AS: Esa ayuda es importante con los subsidios para aquellos que hayan tenido una caída grande y poder mantener los empleos y pasar el verano, pero independientemente de eso, el tema no es de nosotros solos. Esto tiene que ser un esfuerzo de la cadena y por eso, yo permanentemente estoy en contacto con las asociaciones de Estados Unidos y de Europa, conversando y discutiendo a ver qué campañas de promoción se pueden hacer. Los europeos quieren decretar el otoño como una temporada de consumo de flores. En Estados Unidos apenas estamos mirando a ver qué se hace, el problema es que todas esas campañas requieren recursos y hay que ver de dónde salen.

ENS: ¿Ya se han perdido empleos o han cerrado empresas en el sector?

AS: No, hasta ahora hemos logrado mantener prácticamente todo el empleo, puede que hubieran algunos despidos, pero hemos mantenido el empleo, los temporales que se consiguen por la temporada pues sí salen pues porque es una temporada de baja actividad pero los trabajadores permanentes tienen que seguir, el cultivo hay que mantenerlo y todo, lo que digo es que en buena hora llegó esa ayuda del Gobierno para poder mantenernos.

ENS: ¿Cuántos empleos genera el sector?

AS: Como unos 150.000 empleos todos formales; en la mayoría, mujeres cabeza de familia, e informales pueden ser unos 15.000 empleos.