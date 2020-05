Congelar cobros del Icetex, llamado al Gobierno

}Detener los cobros de cuotas y la causación de intereses a los deudores del Icetex hasta que se supere la emergencia por el Covid-19 le pidió al Gobierno el representante por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde.

Para Toro, “decretar una suspensión durante la emergencia de la forma en que se está haciendo, hace que los intereses sigan corriendo y por lo tanto siga aumentando el costo del crédito. Además, solo la opción de que el usuario distribuya a más cuotas su crédito, lo único que hace es que al final duplique la deuda. En definitiva, están ofreciendo lo mismo que los bancos: más plazo que implica más intereses. No hubo congelación de las deudas y eso es lo que realmente se necesita en esta coyuntura”.

En segundo lugar, frente a los nuevos créditos para el segundo semestre de 2020, denunció que uno de los criterios exigidos es acreditar el resultado de las pruebas del Saber 11, que fueron suspendidas por el presidente Duque. “Esto lo que demuestra es falta de coordinación dentro del Gobierno. Es muy grave que un punto tan esencial y obvio resulta hoy una barrera insuperable para acceder a los créditos”, anotó.

Así mismo, el Congresista alertó sobre dos requisitos que el Icetex ha dispuesto para la nueva convocatoria y que representan una barrera para poder acceder al crédito. El primero, es exigir que los padres de los estudiantes que aplican, no estén reportados en centrales de riesgo. En este punto “el Icetex no puede seguir comportándose como un banco con ánimo de lucro. Debe asumir de una vez por todas su carácter social y asistencial. Precisamente, debemos ayudar a las familias que no tienen acceso a los bancos comerciales por estar reportados”, anotó.

El otro requisito que Toro consideró perverso es que alguno de los padres se haya contagiado de Covid-19. “A todos los colombianos nos ha afectado la pandemia, ya sea por la enfermedad o por la cuarentena, por lo tanto, exigir una certificación de contagio crea una categoría peligrosa y sospechosa desde el punto de vista constitucional”.