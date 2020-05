Colombia. Gobierno ha manejado con prudencia la crisis: Restrepo

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo respaldó lo que el Gobierno está haciendo en el manejo fiscal y económico de la emergencia sanitaria e incluso señala que sin duda va a tener que considerar un mayor endeudamiento, de pronto utilizar algún crédito del Banco de la República.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo cree que el Gobierno está manejando económicamente esta crisis sin igual?

JUAN CAMILO RESTREPO: Creo que hasta el momento se está manejando con prudencia, a veces da la impresión que con demasiada prudencia, la autorización que la regla fiscal le dio al Gobierno para endeudarse hasta 6,1% del PIB ya está prácticamente copada, de manera que las necesidades son tantas para hacerle frente a esta emergencia que creo que el Gobierno va a tener que considerar endeudamientos adicionales a los que ya les han autorizado como límite la regla fiscal y eso no sería pues tampoco una catástrofe. Una crisis de esta magnitud requiere un peso de endeudamiento muy grande que ya se ha comenzado pero a veces da la impresión que se está yendo a pasos muy lentos.

ENS: Pero, ¿le parece que lo que se ha hecho ha estado bien?

JCR: Yo creo que se ha hecho bien, pero a veces se hace con dosis homeopáticas, poquito a poquito. Lo que se está haciendo está bien pero es como quien dice, los primeros auxilios, ahora hay que salir de los primeros auxilios a la reconstrucción del paciente.

ENS: ¿Qué opina de las cifras que está dando a conocer el Gobierno sobre el gasto?

JCR: Yo estuve viendo un poco las cifras que ha publicado el Gobierno, pero veo que una gran parte de ese 11% del PIB en gasto son las ayudas de liquidez que ha otorgado el Banco de la República y eso en rigor, no lo puede adjuntar el Gobierno a sus esfuerzos presupuestables.

ENS: ¿Tendremos un déficit superior al que establece la regla fiscal?

JCR: Yo creo que como van las cosas, con las nuevas necesidades que hay que atender, a mí no me sorprendería que al final del año el déficit estuviera cercano al 10% del PIB.

Alternativas

ENS: ¿Qué otros mecanismos de financiación tiene el país para esta emergencia?

JCR: Mecanismos de financiación adicionales hay y hay bastantes, se pueden tocar con más intensidad la puerta a las entidades multilaterales, se puede auscultar la posibilidad de colocar bonos en el mercado de capitales del Gobierno, así lo acaba de colocar con bastante éxito Ecopetrol, se pueden tocar las puertas del crédito del Banco de la República, algo que está previsto precisamente para contribuir a este tipo de emergencias.

ENS: ¿Habrá temor sobre lo que digan las calificadoras?

JCR: Pues las calificadoras no pueden desconocer o rasgarse las vestiduras porque Colombia esté recurriendo a un proceso de endeudamiento más alto de lo usual y así lo está haciendo América Latina y todo el mundo, nosotros no llegamos al 60% del PIB como endeudamiento cuando ya países Europeos están llegando al 80% o 100% de PIB de manera que sería absurdo que las calificadoras, como digo, se rasgaran las vestiduras por esto, porque no es otra cosa que lo que está sucediendo en todo el mundo.

ENS: ¿Es conveniente usar ahora las reservas internacionales?

JCR: Pues yo no creo, no creo conveniente por esto, ¿cómo usa un país sus reservas? Sería vendiéndolas y si las venden lo que harían sería recoger liquidez, el Banco de la República vende reservas y recoge pesos y ahora lo que necesitamos es inyectar liquidez y no sustraer liquidez al mercado.