Colombia adquirió 2.817 respiradores para enfrentar el Covid

La adquisición de respiradores en el marco de la emergencia por covid-19 ha sido una de las tareas del Gobierno Nacional y un factor importante en el plan de expansión para que el sistema de salud esté a punto para la atención de pacientes.

Estos equipos médicos son utilizados para pacientes que presenten gravedad y requieran de hospitalización en unidad de cuidados intensivos y, basándose en proyecciones y estimaciones, el país se prepara para una expansión de capacidad hospitalaria que incluye estos elementos.

Sin embargo, es importante destacar que, aunque son necesarios y el gobierno nacional se ha comprometido en la búsqueda y compra de estos equipos, la adecuación y la respuesta del sistema de salud va más allá, pues es necesario el talento humano en salud para poder tener la capacidad de respuesta en la epidemia de covid-19 que atraviesa el país.

El Ministerio de Salud y Protección, al día de hoy, adquirió mediante nueve procesos contractuales un total de 2.817 equipos por un valor aproximado de $229 mil millones, en los que el promedio de valor unitario de cada ventilador es de USD 22.000, todo con una estricta sujeción a los principios que rigen la función administrativa y particularmente a aquellos que informan la gestión fiscal.

“Es un proceso que implica seguridad y calidad en la atención. No se trata únicamente de comprar ventiladores sino de tener también toda una capacidad de talento humano que cuente con entrenamiento, protocolos, procesos y procedimientos específicos”, aseguró el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.

En cuanto a la calidad técnica de los equipos adquiridos para el soporte ventilatorio de los pacientes atendidos en cuidado crítico con ocasión del covid- 19, esta se encuentra determinada por el cumplimiento de estrictos requisitos y especificaciones técnicas que fueron definidos con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en consenso entre las áreas técnicas del Ministerio y validadas por la Asociación Colombiana de Medicina Critica y Cuidados Intensivos (AMCI).

Mercado de respiradores

El mercado de respiradores se encuentra alterado debido a que al no existir la posibilidad de un ente regulador de precios, el aumento de la demanda impulsa el precio al alza y por tratarse de bienes necesarios, la demanda no puede prescindir de la adquisición. En este contexto, Minsalud no escatimó esfuerzos para comprar los equipos en las mejores condiciones posibles, lo que incluye que la gestión de proveedores se haya hecho incluso con la colaboración de los agentes diplomáticos de Colombia en todo el mundo y mediante convocatorias a gremios y demás asociaciones sectoriales.

Los sondeos permanentes del Ministerio permiten identificar que algunos países de la región como Perú, Ecuador, Chile y Argentina han realizado compras de ventiladores por un valor promedio cercano a los $54.000 dólares por unidad, entre marzo y abril del año en curso. Por su parte, Colombia realizó nueve compras de ventiladores a un precio promedio de $22.000 dólares (94,6 millones de pesos) la unidad, equiparables con los precios quehan pagado países Europeos como Austria y República Checa en el mismo periodo de análisis.