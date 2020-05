Corferias tiene pacientes de baja complejidad

El Centro Hospitalario Transitorio ubicado en Corferias ya atiende pacientes de mediana y baja complejidad que, durante las últimas semanas ya ha atendido a personas con diabetes e infección de vías urinarias, entre otros y algunas ya han sido dadas de alta. Estos son pacientes que, durante los últimos días, fueron trasladados, pues se encontraban hospitalizados en otras instituciones.

“Hemos crecido en 260 camas de cuidados intensivos más, adicionales a las que teníamos antes. Hemos fortalecido nuestro tratamiento domiciliario para miles de pacientes que no han tenido que pasar por un hospital; y además creamos las camas de baja complejidad en Corferias. Este hospital que montamos en este recinto ferial, lo que pretende es ser una precaución de cara al momento en el que tengamos más demanda. Por eso Corferias ya comienza funcionar, poco a poco, con un criterio de racionalidad”, precisó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Al Centro Hospitalario Transitorio ubicado en el recinto ferial de Corferias, donde se realizó la mayor expansión de camas hospitalarias de Bogotá y en el cual se atenderán pacientes de enfermedad general, de mediana y baja complejidad, que no se encuentren enfermos de Covid-19, ya reciben atención medica y hospitalaria.

“Estamos atendiendo personas que no demandan atención respiratoria; personas que no tienen Covid-19 y que no tiene ningún problema de tipo respiratorio. Vamos poco a poco comenzando a poner en marcha este nuevo recurso, que pretende servir de punto de expansión de toda la Red pública y privada para el día en el que llegue la mayor congestión”, añadió el secretario.

La mayoría de las personas que ha recibido este centro son adultos mayores que son tratados por infecciones de vías urinarias, prostatitis, hipertensión y diabetes. Estas personas fueron remitidas desde los diferentes hospitales de la red pública del Distrito y son atendidas por el cuerpo médico dispuesto, así como por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que incluyen médicos especialistas, enfermeros, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, nutricionistas, psicólogos, y camilleros, entre otros.

En términos generales, los ciudadanos manifestaron que están conformes con las instalaciones, la privacidad y comodidad con la que cuentan, y consideraron este Centro Hospitalario como un lugar en el que se sienten tranquilos para pasar su proceso de recuperación.

“Mi estadía en el Hospital Santa Clara fue maravillosa, por la atención y la comodidad, pero la verdad no esperaba encontrarme en este hospital con algo tan diferente, pero a la vez cómodo, privado y muy bien hecho, los felicito”, manifestó la señora Norah Torregroza, quien fue la primera paciente trasladada al Centro Hospitalario Transitorio. Al lugar seguirán siendo trasladados pacientes de enfermedad general no compleja de manera paulatina, desde instituciones públicas y privadas de la capital del país.