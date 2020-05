Casi 40.000 funcionarios del Distrito volverán a oficinas

A partir del próximo lunes 11 de mayo, todas las entidades del Distrito comenzarán a trabajar en los protocolos de movilidad segura y bioseguridad, para que algunos funcionarios puedan retomar sus labores presenciales.

Estos protocolos serán los mismos que ya se han aplicado para los sectores de la economía que se han abierto de manera gradual, pues son disposición del Ministerio del Trabajo, y de acuerdo con un funcionario de la Secretaría General que habló con EL NUEVO SIGLO, entrarían a laborar de manera presencial alrededor de 40.000 empleados, de los casi 70.000 que tiene el Distrito.

Así mismo, refirió que la fecha formal de reintegro aún no es clara, pues depende del análisis que cada entidad realice, de acuerdo con sus actividades.

“Creemos que serán 40.000 funcionarios que tendrían que ver con esta medida porque no están incluidos los profesores del Distrito. No obstante, este número bajará porque muchos funcionarios seguirán en la modalidad de teletrabajo. Entonces, ese número variará con las decisiones que vayan adoptando las diferentes entidades”, precisó el funcionario.

Por su parte, ayer a primera hora, la secretaria General del Distrito, Margarita Barraquer Sourdis, aclaró que el teletrabajo continúa y continuará profundizándose, a la vez que el Distrito continuará trabajando en diferentes horarios para no saturar el sistema de transporte público y buscará diseñar la flexibilización de los mismos.

Así mismo, dijo que esta es una medida necesaria para garantizar que Bogotá pueda emprender la difícil tarea de abrirse nuevamente y de estar preparados para prestar los servicios, además de empezar a atender a los nuevos actores que harán presencia viva en la ciudad a partir del 11 de mayo.

“Tenemos una ciudad en donde más de 40 excepciones están definidas por el Gobierno nacional para comenzar a reactivar la economía y la vida normal de la ciudad, y en ese sentido tenemos una responsabilidad gigantesca para garantizar las condiciones para que eso suceda. Tenemos que estar preparados para ello”, precisó la Secretaria.

Así mismo, señaló que de manera paulatina y escalonada, tanto servidores como contratistas que sean necesarios para disminuir, mitigar y atender la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, así como aquellos que tengan que ver con servicios esenciales, se irán vinculando de manera progresiva a sus lugares habituales de trabajo. No obstante, se profundizará el teletrabajo y la flexibilización de horarios.

Una aclaración pertinente

A primera hora del día, la Secretaria se encargó de aclarar el alcance de la circular 043 que se publicó el miércoles en horas de la noche y mediante la cual la Alcaldía Mayor de Bogotá notificó las directrices para retomar el desempeño presencial de las funciones y obligaciones de los organismos públicos.

En dicha circular, claramente se notifica que “todas las entidades distritales deben retornar al cumplimiento de las funciones y obligaciones de manera presencial a partir del próximo lunes 11 de mayo de 2020, implementando los planes y estrategias que permitan de forma segura el regreso de los colaboradores del Distrito a sus sitios habituales de trabajo”.

No obstante, ayer la Alcaldesa trinó, “que no haya duda. No todos los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá empezarán presencialmente el lunes. Entidades empezarán preparación de protocolos y reinicio gradual. Tenemos que organizar el regreso al trabajo de 46 sectores, más de 2 millones de personas autorizados por el Gobierno nacional”, precisó la Mandataria poco después del pronunciamiento de la Secretaria.

Por lo mismo, Barraquer aclaró que el retorno a partir del 11 de mayo tiene que ver, exclusivamente, con la decisión de comenzar a preparar los protocolos necesarios para poder enfrentar el grandísimo reto de volver a abrir la ciudad.

“Por lo tanto, a partir del 11 de mayo, y el alcance de la circular tiene ese sentido, lo que se pretende es comenzar a implementar por parte de los equipos directivos y por parte de los equipos técnicos, el diseño de los protocolos establecidos por el Gobierno nacional a partir de la resolución 666 de 2020, en donde se establecen unas normas muy estrictas para garantizar la seguridad de las personas que van a estar por fuera de sus casas”, indicó la Secretaria.