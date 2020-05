Bogotá deberá funcionar en cuatro turnos diarios

Para realizar una reactivación económica paulatina pero al mismo tiempo segura, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López señaló que en lo que queda del año la ciudad deberá adaptarse a trabajar en cuatro turnos diarios.

Durante la presentación del Plan de Desarrollo señaló que este es el momento para que la capital comience a funcionar 24 horas al día, para que los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajo de forma segura, ya que los sistemas de transporte público no pueden funcionar a sus capacidad máxima, por lo que será necesarios que los empresarios modifiquen los horarios de ingreso y salida.

Esto porque la capacidad máxima, por ejemplo de Transmilenio ya está borde de lo que puede movilizar en las horas pico de la mañana y la tarde Por tanto es necesario que la fuerza trabajadora comience a movilizarse en horas valle, como el medio día.

"En el pico de la mañana tenemos copado el sistema troncal de TransMilenio, está operando en 30%, no podemos llenarlo. Las empresas que entren a funcionar no podrán hacerlo muy temprano, tendrán que iniciar hacia las 10 a.m. y saldrán hacia las 7 p.m.", señaló.

También enfatizó que es una prioridad aplanar la curva de contagios en la ciudad pero así mismo la de desempleo y pobreza, pues si bien va aumentar no se pueden abandonar los sectores productos. ". Ambas las tenemos que aplanar de manera coherente y con protocolos, con reactivación escalonada", explicó.

Inicialmente se conoce que el 20% de los trabajadores puede trabajar eficientemente desde casa.