Así realizan las pruebas Covid en un parqueadero de Bogotá

En un parqueadero en la calle 70 con carrera octava, en el norte de Bogotá, Vitálea una marca orientada a la salud proactiva y pacientes sanos y con apoyo del Laboratorio Colcan realizan pruebas Covid de forma particular bajo un costo de 200 mil pesos.

La iniciativa contempla una nueva modalidad de realizarse estas pruebas, se trata de Drive Thru.

"Es un modelo de atención en el que las personas no tiene que descender del vehículo para acceder a este servicio. Nos dimos cuenta que hay una gran cantidad de personas que no le gustan los domicilios y expresaban cierto grado de desconfianza el tener que dar acceso a sus hogares a una persona desconocida y más para una prueba por coronavirus. Así que pensamos un nuevo modelo de servicio diferente y llegamos al Drive Thru donde las personas se sientan más cómodas" aseguró José Martínez Gerente de Vitálea.

El método consiste en que la persona se acerca en su vehículo y el profesional de la salud saca sus implementos para realizar la prueba, cuyo resultado se conoce en 48 horas.