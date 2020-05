Alertan sobre graves efectos del dióxido de cloro en pacientes con Covid

Un médico de un hospital del sur de Bogotá inició el tratamiento en varios pacientes sin este ser avalado

En medio de la polémica y el escándalo generado en el Hospital San Carlos, ubicado al sur de Bogotá, por cuenta de un grupo de médicos que realizaba ensayos clínicos en pacientes con Covid-19 y los cuales no han sido aprobados, el Invima se pronunció al respecto.

En las últimas horas se conoció que profesionales de la salud estaban realizando una prueba con dióxido de cloro y utilizó dicho tratamiento en pacientes que dieron positivo para coronavirus, pasando por encima de las advertencias sanitarias sobre los efectos adversos de esta sustancia en el cuerpo humano.

Paola Pulgarín, coordinadora del grupo de investigación clínica del Invima, explicó cuáles son los efectos dañinos que produce el dióxido de cloro en el cuerpo humano.

“Se han emitido varias alertas sanitarias en Colombia y en el mundo. Estas sustancias pueden causar insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea, deshidratación, insuficiencia hepática, vómito y diarrea”, le dijo a Blu Radio.

Por su parte el Hospital se pronunció sobre este caso del médico que inició el tratamiento por su cuenta.

“Luego, de manera individual sugirió este tratamiento a tres pacientes, los cuales aceptaron de manera libre las recomendaciones que dicho profesional realizó en su momento y a su vez contó con el consentimiento de los mismos. Dichos pacientes fueron contactados por la Dirección Científica de la Fundación, quienes corroboran su consentimiento y se encuentran en buenas condiciones de salud”, confirmó la institución.

En el comunicado también se lee que, “la Fundación Hospital San Carlos no avala esta práctica, no hay ningún documento oficial de dicha investigación en la institución, ni tampoco cuenta con autorización para el desarrollo de la misma. Dicho producto no existe dentro de la institución, es decir, que no se ha adquirido, ni almacenado”, asevera el hospital en comunicado.

Entretanto, el médico explicó que el procedimiento consiste en “hacer la prueba rápida y si da positivo, se empieza con el tratamiento con el dióxido de cloro que está en la farmacia del hospital, luego se sigue en la casa”.

