216 municipios han recibido autorización para levantar aislamiento

En una nueva edición de su espacio televisivo, el presidente Iván Duque respondió inquietudes sobre la gestión de la crisis y presentó un balance las acciones de gobierno.

En la parte inicial la ministra del Interior, Alicia Arango, afirmó que de los 438 municipios del país en los que no se han registrado casos de Covid-19 a 216 se les ha dado la autorización de levantar el aislamiento preventivo obligatorio.

"Quiero recordarles a los alcaldes lo siguiente: ellos no pueden actuar sin la autorización del Ministerio del Interior, que tiene a su vez dos pasos anteriores que son la certificación del Ministerio de Salud y los protocolos de bioseguridad”, señaló la funcionaria quien pidió a los mandatarios locales mantener comunicación con su cartera.

Adicionalmente, señaló que por el momento “no se pueden abrir bares, no se pueden abrir sitios de entretenimiento ni casinos, ni terminales de juego”. “Repito eso porque ya hemos tenido problemas en dos o tres municipios porque ha habido confusión y han abierto sitios de entretenimiento. Eso no se puede hacer. Lo mismo con la movilidad. No puede salir ni entrar gente al municipio distinto a las excepciones, como abastecimiento, gasolina y algunas emergencias”, subrayó.

Posteriormente los directores del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, y de Prosperidad Social, Susana Correa, hicieron un balance de las ayudas sociales que ha entregado el gobierno durante la pandemia.

Rodríguez señaló que el programa Ingreso Solidario ya ha llegado a dos millones de hogares afectados económicamente en más de 650 municipios del país. Agregó que todavía falta llegar a un millón adicional, que se encuentran en zonas rurales y no están bancarizadas.

Por su parte, Correa dijo que a 507.000 hogares se les ha devuelto el IVA.

Esfuerzo

El presidente Duque pidió un esfuerzo adicional a las personas mayores de 70 años, que entre el 1 y 30 de junio deben continuar en aislamiento obligatorio.

Explicó que al hacer un análisis de los fallecimientos, el 49,7% son personas mayores de 70 años. Así mismo, aumenta el 73% si se incluya a los mayores de 60 años. Señaló que se está “trabajando para que este etapa, del 1 al 30 de junio, podamos darles mayores espacios de libertad”.