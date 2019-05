Semana cancela columna de Daniel Coronell

Por medio de un trino, Daniel Coronell informó que la revista Semana decidió cancelar su columna tras una publicación que él compartió este fin de semana en la que pide explicaciones a la dirección de la revista por supuestamente “engavetar” una investigación que habría sacudido a la opinión pública por el eventual regreso de las ejecuciones extrajudiciales.

Felipe López, fundador de @RevistaSemana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a @asantosrubino y especialmente a los lectores por estos años. — Daniel Coronell (@DCoronell) 28 de mayo de 2019

En la columna titulada ‘La explicación pendiente’, Coronell denunciaba que la revista no publicó la investigación de los 'falsos positivos' que dejaba al gobierno del presidente Iván Duque y a altos mandos de las Fuerzas Militares en una mala posición y que después, dicho informe si fue publicado por el medio estadounidense The New York Times, lo cual tuvo tal influencia en los lectores que se puso en duda la reputación de Semana.

Sin embargo, en respuesta a las declaraciones de Coronell, el director de Semana, Alejandro Santos Rubiano, defendió el criterio del medio al asegurar que siempre defenderán "la libertad de expresión, aun la de los columnistas que critican a su casa editorial".

"Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado -ni engavetaremos- investigaciones periodísticas de interés público", tuiteó Santos Rubino.