Se perdió el expediente de demolición del puente del CC Gran Estación

La Personería de Bogotá informó ayer que el expediente que ordena la demolición del puente peatonal que conecta las Etapas I y II del Centro Comercial Gran Estación se extravió, en consecuencia abrió indagación preliminar para dar con los funcionaros responsables.

“Según la querella tramitada por la autoridad local, la obra fue construida sin licencia de intervención y ocupando el espacio público; por esa razón desde el 28 de agosto de 2013 la Alcaldía declaró infractor de las normas de obra y urbanismo a los responsables del enlace peatonal e impuso la demolición”, se lee en el comunicado de prensa de la Personería.

Asimismo señala que la estructura peatonal que conecta el Centro Comercial Gran Estación entre sí, se construyó sin permiso legal; que desde septiembre de 2016 quedó ejecutoriada la orden de demolición; que desde mayo del año pasado la Alcaldía Local de Teusaquillo aplicó una multa por “renuencia” al cumplimiento del fallo; y que dos meses más tarde el expediente desapareció.

En este sentido, la Personería explica que “ante un recurso de reposición, interpuesto en abril de 2014, la Alcaldía de Teusaquillo mantuvo la decisión y concedió la apelación. En julio de 2016, el Consejo de Justicia confirmó la decisión y esta quedó ejecutoriada en septiembre de 2016. En mayo de 2018 fue impuesta una multa por renuencia al cumplimiento de la medida. Dos meses después el expediente desapareció y se formuló una denuncia ante la Fiscalía. En agosto se ordenó reconstruir el proceso, pero la novedad no se comunicó al Ministerio Público Distrital”.

Más adelante apunta que la Alcaldía Local de Teusaquillo aseveró que el expediente está siendo reconstruido, no obstante dos y ocho meses después de ejecutoriada la medida, esta no se ha materializado y el puente sigue intacto.

“El trámite se corrió”

Por su parte, la personera Carmen Teresa Castañeda señaló que “un informe de nuestro Personero Local de Teusaquillo nos prende las alertas acerca de todo el trámite que se corrió, efectivamente, con ocasión de la verificación de la falta de licenciamientos en la construcción”.

“Ordenamos la indagación preliminar para poder constatar toda la información que nos da el Personero Local de Teusaquillo y poder empezar a identificar posibles responsables por la pérdida del expediente, porque si no tenemos expediente pues no se puede ejecutar la sanción impuesta”, ratificó.

Para Canal Uno la Personera apuntó que “hace dos años se debió haber demolido ese túnel (…) pero oh sorpresa, el expediente ha desaparecido, el expediente no ha sido reconstruido”.

La Alcaldía responde

Asimismo, la alcaldesa local de Teusaquillo, Luisa Fernanda López, explicó que el pilote que lo sostiene (al puente) está encima de un antejardín, ellos nunca obtuvieron la licencia para poder construir esto (…) se hicieron las investigaciones sin embargo no tuvimos mucho de donde escoger, el expediente aparecía que estaba en el archivo sin embargo en el archivo nunca apareció, no estaba a nombre de nadie”.

No obstante, López aseveró que su despacho ya inició la recuperación del expediente: “Afortunadamente desde la Alcaldía Local tenemos la mayoría de los expedientes digitalizados así que no fue tan difícil hacer esa reconstrucción”, aclarando además que es el Centro Comercial Gran Estación el responsable final de demoler la estructura, cuestión que no ha hecho y por lo que ya se le han impuesto dos multas que suman $300 millones de pesos.

La Alcaldía también ha planteado que puede demoler el puente y luego pasarle la factura el centro comercial.

“Hace aproximadamente tres semanas les impusimos (al Centro Comercial Gran Estación), una multa de $152 millones, si ellos siguen faltando a la orden vamos a seguir con las multas efectivamente”, agregó.

Hace ya más de un año, en abril de 2018, el presidente de la junta de copropietarios y arquitecto que diseñó el centro comercial, Augusto Salazar, declaró a Blu Radio que el puente fue aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación “mediante un plan de implantación”.