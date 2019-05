“Se necesita un sistema electoral inclusivo para las mujeres”

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo observa el momento de la participación de la mujer en política?

ANGÉLICA BERNAL: Tenemos un panorama complejo porque de una parte tenemos herramientas legales que permiten a las mujeres tener esos medios que les sirven para intentar que en sus propios partidos sean incluidas en las listas y que se las tenga en cuenta en todas las dinámicas partidistas. En ese sentido en cuanto a lo formal hay herramientas. Ahora bien, esas herramientas tienen debilidades, tanto la Ley de Cuotas, la 581, digamos que es una ley más orientada a incluir un 30% de mujeres en lo que son los altos cargos de decisión del Estado, y la otra ley sí está más orientada hacia la inclusión de por lo menos un 30% de mujeres en las listas electorales.

Pero esas herramientas carecen de mecanismos para hacerlas exigible, para que se castigue a quien no las cumpla. Entonces digamos que las leyes en sí mismas tienen debilidades, pero adicionalmente hay otra serie de obstáculos y de barreras que hacen precisamente que se neutralice el efecto de las leyes, que tiene que ver más con la cultura, con nuestra sociedad, con el valor que se le ha dado históricamente a las mujeres y con otros sesgos que también existen, que no están vinculados únicamente a los asuntos de género, como por ejemplo el hecho de que la política sigue siendo una actividad muy de élites, en términos de que muy pocas personas tienen los recursos económicos para embarcarse en la tarea de hacer una carrera política, y eso quiere decir que las mujeres que tienen liderazgos más comunitarios en los territorios pues tienen pocas herramientas para dar el salto a la política formal.

ENS: La malograda reforma política planteaba igual número de mujeres y hombres en listas, ¿considera que el país está preparado para la paridad o debe ser un proceso gradual?

AB: Lo que pasa es que el proceso ya lo empezamos, digamos se está hablando de la necesidad de tener herramientas para avanzar en la inclusión política de las mujeres más o menos desde los años 80. Ya estamos en el proceso y lo que pasa con esto es que cada paso que se da avanza poco, y tuvimos primero la Ley 581, posteriormente fuimos incluidas en esa reforma política, pero piensen que en esa segunda ley que es para incluir mujeres en las listas, no se aplica a todo el país, únicamente en circunscripciones donde se escogen más de cinco curules. Esto quiere decir que más o menos en el 60% del país no se aplica esta ley, por lo menos en el caso de la Cámara de Representantes.

Y adicionalmente a eso, siempre se piensa que la Ley de Cuotas o la paridad, como también se ha querido aquí denominar y se llama en otros países porque avanza un poco en términos de la proporción, ya no pase a establecer un mínimo del 30% sino que lo suba al menos al 50%. Pero el problema de eso es que se puede tener la ley y el mecanismo legal, pero si el resto del sistema electoral no permite que la ley tenga el efecto, no sirve de nada.

A qué me refiero, si se tiene por ejemplo un sistema de listas abiertas o de voto preferente la Ley de Cuotas no va a tener efecto porque finalmente los que deciden la conformación de la lista son los electores al momento de votar, y eso implica que así tenga la mitad de la lista con mujeres, nada asegura que vayan a ser elegidas.

ENS: ¿Qué otra situación contraria a este objetivo se presenta?

AB: Otro problema de nuestro sistema electoral es lo de la cifra repartidora, digamos la fórmula a partir de la cual los votos se transforman en curules. Esa fórmula tenemos que hoy en día premia a los partidos grandes y castiga a los partidos pequeños, y muchas veces son los partidos pequeños en donde más posibilidades tienen las mujeres de avanzar.

Entonces sí se necesita una ley, sea de cuotas o de paridad, pero se necesita todo un sistema electoral proclive a la inclusión de las mujeres. Si esa combinación de elementos no se da cualquier ley que se haga va a quedar a medias o no va a tener el efecto deseado.